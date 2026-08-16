قیمت امروز Mu Digital AZND

قیمت لحظه‌ ای Mu Digital AZND (AZND) در حال حاضر برابر با $ 0.178421 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی AZND به USD برابر با $ 0.178421 برای هر AZND می‌ باشد.

توکن Mu Digital AZND در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 2,912,973 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 16.33M AZND می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، AZND در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1.069 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.176295 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز AZND طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان 0.00% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 1.21K رسیده است.

اطلاعات بازار Mu Digital AZND (AZND)

ارزش بازار $ 2.91M$ 2.91M $ 2.91M حجم (24 ساعته) $ 1.21K$ 1.21K $ 1.21K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 2.91M$ 2.91M $ 2.91M سرمایه در گردش 16.33M 16.33M 16.33M عرضه کل 16,326,375.99 16,326,375.99 16,326,375.99

ارزش بازار فعلی Mu Digital AZND برابر است با $ 2.91M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 1.21K. عرضه در گردش AZND برابر است با 16.33M، و عرضه کل آن 16326375.99 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 2.91M است.