قیمت امروز emonad

قیمت لحظه‌ ای emonad (EMO) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 10.70% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی EMO به USD برابر با $ 0 برای هر EMO می‌ باشد.

توکن emonad در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 377,728 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.00B EMO می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، EMO در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00169978 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز EMO طی یک ساعت گذشته به میزان -5.92% و در هفت روز اخیر به میزان -15.65% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 1.60K رسیده است.

اطلاعات بازار emonad (EMO)

ارزش بازار $ 377.73K$ 377.73K $ 377.73K حجم (24 ساعته) $ 1.60K$ 1.60K $ 1.60K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 377.73K$ 377.73K $ 377.73K سرمایه در گردش 1.00B 1.00B 1.00B عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی emonad برابر است با $ 377.73K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 1.60K. عرضه در گردش EMO برابر است با 1.00B، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 377.73K است.