قیمت لحظه‌ ای Midas mEDGE امروز برابر است با 1.047 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت MEDGE به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت MEDGE را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

لوگو Midas mEDGE

قیمت Midas mEDGE (MEDGE)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 MEDGE به USD:

$1.047
0.00%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای Midas mEDGE (MEDGE)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-05 13:02:28 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Midas mEDGE (MEDGE) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 1.047
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 1.047
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 1.047
$ 1.047
$ 1.047
$ 1.005
0.00%

0.00%

+0.18%

+0.18%

قیمت لحظه‌ ای Midas mEDGE (MEDGE) برابر است با $1.047. در 24 ساعت گذشته، MEDGE در بازه قیمتی حداقل $ 1.047 تا حداکثر $ 1.047 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته MEDGE برابر با $ 1.047 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 1.005 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، MEDGE در یک ساعت گذشته 0.00%، در 24 ساعت گذشته 0.00% و در 7 روز گذشته +0.18% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Midas mEDGE (MEDGE)

$ 22.60M
--
$ 22.60M
21.59M
21,587,705.58951053
ارزش بازار فعلی Midas mEDGE برابر است با $ 22.60M، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش MEDGE برابر است با 21.59M، و عرضه کل آن 21587705.58951053 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 22.60M است.

تاریخچه قیمت Midas mEDGE (MEDGE) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Midas mEDGE به USD به میزان $ 0.0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Midas mEDGE به USD به میزان $ +0.0079039077 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Midas mEDGE به USD به میزان $ +0.0148686564 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Midas mEDGE به USD به میزان $ +0.02521687 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0.00.00%
30 روز$ +0.0079039077+0.75%
60 روز$ +0.0148686564+1.42%
90 روز$ +0.02521687+2.47%

Midas mEDGEMEDGE چیست

mEDGE is a crypto-denominated stablecoin yield strategy designed to track delta-neutral DeFi yields while maintaining a balanced market exposure. It dynamically shifts between DeFi lending, liquidity provisioning, and basis trading to optimize risk-adjusted returns. Risk-managed by Edge Capital, a leading market-neutral hedge fund and liquidity provider, mEDGE provides institutional-grade exposure to diversified DeFi yield opportunities. Its fully transparent structure and liquid collateral ensure flexibility, allowing users to earn sustainable, risk-managed yield without being locked into a single strategy.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

پیش‌ بینی قیمت Midas mEDGE (USD)

ارزش Midas mEDGE (MEDGE) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Midas mEDGE (MEDGE) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Midas mEDGE را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Midas mEDGE را بررسی کنید!

MEDGE به ارزهای محلی

توکنومیکس Midas mEDGE (MEDGE)

درک، توکنومیکس Midas mEDGE (MEDGE) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده MEDGE بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Midas mEDGE (MEDGE)

امروز Midas mEDGE (MEDGE) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای MEDGE به واحد USD برابر است با 1.047 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی MEDGE نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی MEDGE نسبت به USD برابر است با $ 1.047. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Midas mEDGE چقدر است؟
ارزش بازار MEDGE برابر است با $ 22.60M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش MEDGE چقدر است؟
عرضه در گردش MEDGE برابر است با 21.59M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت MEDGE چقدر بوده است؟
MEDGE به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 1.047 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت MEDGE در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
MEDGE به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 1.005 USD رسید.
حجم معاملات MEDGE چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای MEDGE برابر است با -- USD.
آیا MEDGE در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد MEDGE در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت MEDGE مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-05 13:02:28 (UTC+8)

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.