Midas mEDGEMEDGE چیست

mEDGE is a crypto-denominated stablecoin yield strategy designed to track delta-neutral DeFi yields while maintaining a balanced market exposure. It dynamically shifts between DeFi lending, liquidity provisioning, and basis trading to optimize risk-adjusted returns. Risk-managed by Edge Capital, a leading market-neutral hedge fund and liquidity provider, mEDGE provides institutional-grade exposure to diversified DeFi yield opportunities. Its fully transparent structure and liquid collateral ensure flexibility, allowing users to earn sustainable, risk-managed yield without being locked into a single strategy.

پیش‌ بینی قیمت Midas mEDGE (USD)

ارزش Midas mEDGE (MEDGE) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Midas mEDGE (MEDGE) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Midas mEDGE را بررسی کنید.

MEDGE به ارزهای محلی

توکنومیکس Midas mEDGE (MEDGE)

درک، توکنومیکس Midas mEDGE (MEDGE) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده MEDGE بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Midas mEDGE (MEDGE) امروز Midas mEDGE (MEDGE) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای MEDGE به واحد USD برابر است با 1.047 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی MEDGE نسبت به USD چقدر است؟ $ 1.047 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی MEDGE نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Midas mEDGE چقدر است؟ ارزش بازار MEDGE برابر است با $ 22.60M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش MEDGE چقدر است؟ عرضه در گردش MEDGE برابر است با 21.59M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت MEDGE چقدر بوده است؟ MEDGE به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 1.047 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت MEDGE در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ MEDGE به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 1.005 USD رسید. حجم معاملات MEDGE چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای MEDGE برابر است با -- USD . آیا MEDGE در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد MEDGE در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت MEDGE مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Midas mEDGE (MEDGE)