قیمت امروز Chog

قیمت لحظه‌ ای Chog (CHOG) در حال حاضر برابر با $ 0.00184341 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 5.87% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی CHOG به USD برابر با $ 0.00184341 برای هر CHOG می‌ باشد.

توکن Chog در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 1,843,402 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.00B CHOG می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، CHOG در بازه‌ ای بین $ 0.00184362 (حداقل) و $ 0.00203053 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00549657 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز CHOG طی یک ساعت گذشته به میزان -0.25% و در هفت روز اخیر به میزان +108.66% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 8.41K رسیده است.

اطلاعات بازار Chog (CHOG)

ارزش بازار $ 1.84M$ 1.84M $ 1.84M حجم (24 ساعته) $ 8.41K$ 8.41K $ 8.41K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 1.84M$ 1.84M $ 1.84M سرمایه در گردش 1.00B 1.00B 1.00B عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Chog برابر است با $ 1.84M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 8.41K. عرضه در گردش CHOG برابر است با 1.00B، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.84M است.