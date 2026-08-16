قیمت امروز Magma Staked Monad

قیمت لحظه‌ ای Magma Staked Monad (GMON) در حال حاضر برابر با $ 0.02258104 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.89% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی GMON به USD برابر با $ 0.02258104 برای هر GMON می‌ باشد.

توکن Magma Staked Monad در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 1,592,406 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 70.52M GMON می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، GMON در بازه‌ ای بین $ 0.02247336 (حداقل) و $ 0.02290137 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.03906158 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.01941241 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز GMON طی یک ساعت گذشته به میزان -0.04% و در هفت روز اخیر به میزان -0.59% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 140.28 رسیده است.

اطلاعات بازار Magma Staked Monad (GMON)

ارزش بازار $ 1.59M$ 1.59M $ 1.59M حجم (24 ساعته) $ 140.28$ 140.28 $ 140.28 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 1.59M$ 1.59M $ 1.59M سرمایه در گردش 70.52M 70.52M 70.52M عرضه کل 70,520,340.0 70,520,340.0 70,520,340.0

ارزش بازار فعلی Magma Staked Monad برابر است با $ 1.59M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 140.28. عرضه در گردش GMON برابر است با 70.52M، و عرضه کل آن 70520340.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.59M است.