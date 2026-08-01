قیمت امروز aPriori Monad LST

قیمت لحظه‌ ای aPriori Monad LST (APRMON) در حال حاضر برابر با $ 0.02247464 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.57% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی APRMON به USD برابر با $ 0.02247464 برای هر APRMON می‌ باشد.

توکن aPriori Monad LST در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 566,423 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 25.20M APRMON می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، APRMON در بازه‌ ای بین $ 0.02244653 (حداقل) و $ 0.02278437 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.03891943 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.01667793 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز APRMON طی یک ساعت گذشته به میزان -0.03% و در هفت روز اخیر به میزان -0.99% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 27.97K رسیده است.

اطلاعات بازار aPriori Monad LST (APRMON)

ارزش بازار $ 566.42K$ 566.42K $ 566.42K حجم (24 ساعته) $ 27.97K$ 27.97K $ 27.97K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 566.42K$ 566.42K $ 566.42K سرمایه در گردش 25.20M 25.20M 25.20M عرضه کل 25,202,675.24626171 25,202,675.24626171 25,202,675.24626171

ارزش بازار فعلی aPriori Monad LST برابر است با $ 566.42K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 27.97K. عرضه در گردش APRMON برابر است با 25.20M، و عرضه کل آن 25202675.24626171 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 566.42K است.