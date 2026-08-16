قیمت امروز LeverUp

قیمت لحظه‌ ای LeverUp (LV) در حال حاضر برابر با $ 0.053038 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.85% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی LV به USD برابر با $ 0.053038 برای هر LV می‌ باشد.

توکن LeverUp در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 4,773,417 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 90.00M LV می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، LV در بازه‌ ای بین $ 0.052741 (حداقل) و $ 0.053745 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.075246 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00246327 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز LV طی یک ساعت گذشته به میزان -0.00% و در هفت روز اخیر به میزان -0.38% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 9.48 رسیده است.

اطلاعات بازار LeverUp (LV)

ارزش بازار $ 4.77M$ 4.77M $ 4.77M حجم (24 ساعته) $ 9.48$ 9.48 $ 9.48 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 53.04M$ 53.04M $ 53.04M سرمایه در گردش 90.00M 90.00M 90.00M عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی LeverUp برابر است با $ 4.77M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 9.48. عرضه در گردش LV برابر است با 90.00M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 53.04M است.