قیمت امروز Midas Rockaway Market Neutral

قیمت لحظه‌ ای Midas Rockaway Market Neutral (MROX) در حال حاضر برابر با $ 1.14 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی MROX به USD برابر با $ 1.14 برای هر MROX می‌ باشد.

توکن Midas Rockaway Market Neutral در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 6,683,646 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 5.86M MROX می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، MROX در بازه‌ ای بین $ 1.14 (حداقل) و $ 1.14 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1.14 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 1.14 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز MROX طی یک ساعت گذشته به میزان 0.00% و در هفت روز اخیر به میزان +0.13% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 0.00 رسیده است.

اطلاعات بازار Midas Rockaway Market Neutral (MROX)

ارزش بازار $ 6.68M$ 6.68M $ 6.68M حجم (24 ساعته) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 6.68M$ 6.68M $ 6.68M سرمایه در گردش 5.86M 5.86M 5.86M عرضه کل 5,857,700.376617643 5,857,700.376617643 5,857,700.376617643

ارزش بازار فعلی Midas Rockaway Market Neutral برابر است با $ 6.68M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 0.00. عرضه در گردش MROX برابر است با 5.86M، و عرضه کل آن 5857700.376617643 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 6.68M است.