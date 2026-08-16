قیمت امروز Midas Hyperithm BTC

قیمت لحظه‌ ای Midas Hyperithm BTC (MHYPERBTC) در حال حاضر برابر با $ 64,526 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.06% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی MHYPERBTC به USD برابر با $ 64,526 برای هر MHYPERBTC می‌ باشد.

توکن Midas Hyperithm BTC در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 35,883,405 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 556.11 MHYPERBTC می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، MHYPERBTC در بازه‌ ای بین $ 64,381 (حداقل) و $ 64,638 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 81,799 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 1.007 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز MHYPERBTC طی یک ساعت گذشته به میزان -0.00% و در هفت روز اخیر به میزان -2.91% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 0.00 رسیده است.

اطلاعات بازار Midas Hyperithm BTC (MHYPERBTC)

ارزش بازار $ 35.88M$ 35.88M $ 35.88M حجم (24 ساعته) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 31,095,042,311,767.66T$ 31,095,042,311,767.66T $ 31,095,042,311,767.66T سرمایه در گردش 556.11 556.11 556.11 عرضه کل 556.1094301882846 556.1094301882846 556.1094301882846

ارزش بازار فعلی Midas Hyperithm BTC برابر است با $ 35.88M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 0.00. عرضه در گردش MHYPERBTC برابر است با 556.11، و عرضه کل آن 556.1094301882846 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 31,095,042,311,767.66T است.