قیمت امروز Mu Digital Locked AZND

قیمت لحظه‌ ای Mu Digital Locked AZND (LOAZND) در حال حاضر برابر با $ 1.45 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی LOAZND به USD برابر با $ 1.45 برای هر LOAZND می‌ باشد.

توکن Mu Digital Locked AZND در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 257,575 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 195.96K LOAZND می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، LOAZND در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 2.18 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.974754 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز LOAZND طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان 0.00% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 54.55 رسیده است.

اطلاعات بازار Mu Digital Locked AZND (LOAZND)

ارزش بازار $ 257.58K$ 257.58K $ 257.58K حجم (24 ساعته) $ 54.55$ 54.55 $ 54.55 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 257.58K$ 257.58K $ 257.58K سرمایه در گردش 195.96K 195.96K 195.96K عرضه کل 195,956.9896758235 195,956.9896758235 195,956.9896758235

ارزش بازار فعلی Mu Digital Locked AZND برابر است با $ 257.58K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 54.55. عرضه در گردش LOAZND برابر است با 195.96K، و عرضه کل آن 195956.9896758235 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 257.58K است.