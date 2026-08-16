قیمت امروز Newrails Euro

قیمت لحظه‌ ای Newrails Euro (EURW) در حال حاضر برابر با $ 1.16 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.03% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی EURW به USD برابر با $ 1.16 برای هر EURW می‌ باشد.

توکن Newrails Euro در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 292,223 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 252.94K EURW می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، EURW در بازه‌ ای بین $ 1.15 (حداقل) و $ 1.16 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1.18 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 1.13 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز EURW طی یک ساعت گذشته به میزان -0.00% و در هفت روز اخیر به میزان +0.06% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 715.44K رسیده است.

اطلاعات بازار Newrails Euro (EURW)

ارزش بازار $ 292.22K$ 292.22K $ 292.22K حجم (24 ساعته) $ 715.44K$ 715.44K $ 715.44K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 292.22K$ 292.22K $ 292.22K سرمایه در گردش 252.94K 252.94K 252.94K عرضه کل 252,937.4636 252,937.4636 252,937.4636

ارزش بازار فعلی Newrails Euro برابر است با $ 292.22K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 715.44K. عرضه در گردش EURW برابر است با 252.94K، و عرضه کل آن 252937.4636 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 292.22K است.