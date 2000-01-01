خرید ارز دیجیتالبازارهااسپاتفیوچرزSNDKپس اندازمرکز رویدادمرکز جوایز
بیشتر
جشنواره 1,000,000 دلاری TradFi
ثبت نام

برترین توکن‌ های توکن هواداری بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش توکن هواداری را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
Fractal Bitcoin
Fractal Bitcoin
FB
$ 0.3446
+0.03%
+0.97%
+2.26%
$ 35.89M
$ 166.18K
2
Croatian Football Federation Token
Croatian Football Federation Token
VATRENI
$ 1.088
+1.21%
+0.01%
0.00%
$ 19.85M
$ 5.47K
3
Atlético de Madrid
Atlético de Madrid
ATM
$ 1.5073
-0.74%
-6.01%
-1.17%
$ 12.70M
$ 40.20K
4
OG
OG
OG
$ 2.536
+0.24%
+1.88%
-6.31%
$ 11.97M
$ 27.34K
5
FIGHT
FIGHT
FIGHT
$ 0.004369
-0.23%
+6.39%
+16.57%
$ 8.91M
$ 27.53M
6
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
PSG
$ 0.4833
-0.08%
-0.23%
-7.73%
$ 7.81M
$ 116.40K
7
Galatasaray Fan Token
Galatasaray Fan Token
GAL
$ 0.925196
+0.60%
+0.03%
-5.29%
$ 7.66M
$ 2.39M
8
Santos FC Fan Token
Santos FC Fan Token
SANTOS
$ 0.4734
+0.19%
+0.47%
-3.24%
$ 7.64M
$ 121.58K
9
AS Roma
AS Roma
ASR
$ 0.8581
+0.06%
+0.37%
-3.26%
$ 7.41M
$ 62.24K
10
AlpineF1TeamFanToken
AlpineF1TeamFanToken
ALPINE
$ 0.3196
+0.16%
+1.27%
-5.00%
$ 6.81M
$ 208.49K
11
FC Barcelona FT
FC Barcelona FT
BAR
$ 0.2632
-0.30%
+0.88%
-3.10%
$ 6.65M
$ 288.58K
12
FC Porto Fan Token
FC Porto Fan Token
PORTO
$ 0.4327
-0.14%
+0.86%
-7.51%
$ 5.63M
$ 133.58K
13
Manchester City Fan
Manchester City Fan
CITY
$ 0.3554
+0.03%
+0.77%
-4.64%
$ 4.81M
$ 157.99K
14
Juventus
Juventus
JUV
$ 0.3045
+0.07%
+1.40%
-5.20%
$ 4.76M
$ 184.58K
15
S.S. Lazio Fan Token
S.S. Lazio Fan Token
LAZIO
$ 0.3484
+0.06%
+0.81%
-6.36%
$ 4.58M
$ 157.07K
16
Arsenal Fan Token
Arsenal Fan Token
AFC
$ 0.1625
0.00%
-1.09%
-1.68%
$ 3.67M
$ 348.63K
17
AC Milan Fan Token
AC Milan Fan Token
ACM
$ 0.2658
-0.08%
+2.15%
-4.38%
$ 3.63M
$ 221.52K
18
InterMilanFanToken
InterMilanFanToken
INTER
$ 0.2051
-0.34%
+0.93%
-3.14%
$ 2.56M
$ 261.01K
19
Trabzonspor Fan Token
Trabzonspor Fan Token
TRA
$ 0.213085
-0.14%
-0.00%
-1.79%
$ 1.80M
$ 777.34K
20
Argentine Football
Argentine Football
ARG
$ 0.07198
+0.01%
+0.64%
-11.60%
$ 1.35M
$ 748.53K
21
Napoli Fan Token
Napoli Fan Token
NAP
$ 0.2048
+0.05%
+0.69%
-5.75%
$ 1.18M
$ 277.20K
22
Tottenham Hotspur FC Fan Token
Tottenham Hotspur FC Fan Token
SPURS
$ 0.085979
-1.44%
-0.27%
-13.37%
$ 1.15M
$ 168.40K
23
BlockchainSpace
BlockchainSpace
GUILD
$ 0.00247455
+0.06%
0.00%
-12.60%
$ 1.13M
$ 1.48
24
PortugalNationalTeam
PortugalNationalTeam
POR
$ 0.0798
-0.56%
+3.76%
-3.95%
$ 1.04M
$ 691.12K
25
Spain
Spain
SPAIN
$ 0.157279
+0.01%
-0.01%
-14.63%
$ 990.02K
$ 35.86K
26
SL Benfica Fan Token
SL Benfica Fan Token
BENFICA
$ 0.097641
+0.63%
+0.00%
-2.00%
$ 800.67K
$ 24.97K
27
Italian National Football Team Fan Token
Italian National Football Team Fan Token
ITA
$ 0.059173
-1.05%
-0.01%
-3.73%
$ 783.10K
$ 23.42K
28
Belgium Fan Token
Belgium Fan Token
BELG
$ 0.12752
-0.03%
-0.03%
-13.47%
$ 613.59K
$ 122.00K
29
Aston Villa Fan Token
Aston Villa Fan Token
AVL
$ 0.071925
+0.29%
0.00%
+0.60%
$ 564.61K
$ 114.54K
30
Scotland Fan Token
Scotland Fan Token
SFA
$ 0.206829
+0.52%
-0.05%
-14.07%
$ 510.01K
$ 123.29K
31
Everton FC Fan Token
Everton FC Fan Token
EFC
$ 0.05385
+0.70%
-0.47%
-0.26%
$ 411.35K
$ 1.02M
32
Sevilla Fan Token
Sevilla Fan Token
SEVILLA
$ 0.052692
0.00%
+0.02%
-1.10%
$ 408.36K
$ 105.24K
33
South Africa Fan Token
South Africa Fan Token
SAFA
$ 0.106235
-1.47%
-0.04%
-18.00%
$ 396.26K
$ 118.68K
34
Samsunspor Fan Token
Samsunspor Fan Token
SAM
$ 0.151586
+1.39%
+0.02%
+1.07%
$ 394.11K
$ 54.61K
35
AS Monaco
AS Monaco
ASM
$ 0.05992
-0.32%
+0.03%
-4.73%
$ 385.28K
$ 907.92K
36
Valencia CF Fan Token
Valencia CF Fan Token
VCF
$ 0.053318
0.00%
-0.00%
-2.18%
$ 365.20K
$ 18.26K
37
Flamengo Fan Token
Flamengo Fan Token
MENGO
$ 0.01894
+0.48%
-2.47%
-10.02%
$ 341.34K
$ 2.93M
38
TeamPL Token
TeamPL Token
TMPL
$ 0.00239787
0.00%
--
0.00%
$ 334.92K
$ 1.48
39
Sauber FT
Sauber FT
SAUBER
$ 0.1072
+0.37%
+1.32%
-2.28%
$ 306.41K
$ 500.12K
40
Aston Martin Cognizant Fan Token
Aston Martin Cognizant Fan Token
AM
$ 0.101157
0.00%
+0.01%
-1.13%
$ 280.23K
$ 21.60K
41
Atlas Navi
Atlas Navi
NAVI
$ 0.001593
0.00%
+0.44%
-3.93%
$ 257.11K
$ 14.14M
42
Professional Fighters League Fan Token
Professional Fighters League Fan Token
PFL
$ 0.077801
-0.04%
-0.00%
-11.76%
$ 186.74K
$ 847.32
43
Alanyaspor Fan Token
Alanyaspor Fan Token
ALA
$ 0.078828
+0.24%
+0.27%
+39.55%
$ 184.09K
$ 35.08K
44
UFC Fan Token
UFC Fan Token
UFC
$ 0.071512
0.00%
+0.02%
-4.48%
$ 173.03K
$ 143.05
45
S.C. Corinthians FT
S.C. Corinthians FT
SCCP
$ 0.01855
+0.05%
+1.36%
-6.13%
$ 130.67K
$ 2.96M
46
Sao Paulo FC Fan Token
Sao Paulo FC Fan Token
SPFC
$ 0.01777217
-1.87%
-0.00%
-2.66%
$ 122.75K
$ 10.95
47
Luka Modric
Luka Modric
MODRIC
$ 0.00011504
0.00%
--
+2.86%
$ 100.65K
$ 18.37
48
Vasco da Gama Fan Token
Vasco da Gama Fan Token
VASCO
$ 0.01418893
-9.62%
+0.04%
-22.53%
$ 88.56K
$ 138.72
49
Palmeiras Fan Token
Palmeiras Fan Token
VERDAO
$ 0.01675252
-0.08%
-0.08%
-30.93%
$ 85.53K
$ 156.25
50
Fluminense FC Fan Token
Fluminense FC Fan Token
FLU
$ 0.01634525
-0.07%
-0.00%
-35.21%
$ 67.77K
$ 84.00

سوالات متداول

توکن‌ های توکن هواداری چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های توکن هواداری به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 63 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $180.46M می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن توکن هواداری چیست؟
در میان توکن‌ های دسته توکن هواداری که در MEXC رصد می‌شوند، توکن FIGHT با ثبت تغییر قیمتی 6.39% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن توکن هواداری در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 63 توکن از دسته توکن هواداری را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص توکن هواداری می‌توان به FB, VATRENI, ATM اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته توکن هواداری چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های توکن هواداری در حال حاضر حدود $180.46M برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش توکن هواداری، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.