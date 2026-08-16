قیمت امروز Luka Modric

قیمت لحظه‌ ای Luka Modric (MODRIC) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی MODRIC به USD برابر با $ 0 برای هر MODRIC می‌ باشد.

توکن Luka Modric در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 100,654 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 874.95M MODRIC می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، MODRIC در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00122779 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز MODRIC طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان +3.08% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 18.37 رسیده است.

اطلاعات بازار Luka Modric (MODRIC)

ارزش بازار $ 100.65K$ 100.65K $ 100.65K حجم (24 ساعته) $ 18.37$ 18.37 $ 18.37 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 115.03K$ 115.03K $ 115.03K سرمایه در گردش 874.95M 874.95M 874.95M عرضه کل 999,948,308.070387 999,948,308.070387 999,948,308.070387

ارزش بازار فعلی Luka Modric برابر است با $ 100.65K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 18.37. عرضه در گردش MODRIC برابر است با 874.95M، و عرضه کل آن 999948308.070387 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 115.03K است.