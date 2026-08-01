قیمت امروز Belgium Fan Token

قیمت لحظه‌ ای Belgium Fan Token (BELG) در حال حاضر برابر با $ 0.127337 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 5.19% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی BELG به USD برابر با $ 0.127337 برای هر BELG می‌ باشد.

توکن Belgium Fan Token در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 615,036 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 4.83M BELG می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، BELG در بازه‌ ای بین $ 0.123635 (حداقل) و $ 0.13448 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.689486 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.123635 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز BELG طی یک ساعت گذشته به میزان -1.14% و در هفت روز اخیر به میزان -12.29% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 125.37K رسیده است.

اطلاعات بازار Belgium Fan Token (BELG)

ارزش بازار $ 615.04K$ 615.04K $ 615.04K حجم (24 ساعته) $ 125.37K$ 125.37K $ 125.37K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 2.44M$ 2.44M $ 2.44M سرمایه در گردش 4.83M 4.83M 4.83M عرضه کل 20,000,000.0 20,000,000.0 20,000,000.0

ارزش بازار فعلی Belgium Fan Token برابر است با $ 615.04K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 125.37K. عرضه در گردش BELG برابر است با 4.83M، و عرضه کل آن 20000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 2.44M است.