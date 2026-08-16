قیمت امروز South Africa Fan Token

قیمت لحظه‌ ای South Africa Fan Token (SAFA) در حال حاضر برابر با $ 0.107626 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 2.53% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SAFA به USD برابر با $ 0.107626 برای هر SAFA می‌ باشد.

توکن South Africa Fan Token در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 401,452 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 3.73M SAFA می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SAFA در بازه‌ ای بین $ 0.104574 (حداقل) و $ 0.114775 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1.24 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.104574 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SAFA طی یک ساعت گذشته به میزان -0.01% و در هفت روز اخیر به میزان -19.85% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 118.65K رسیده است.

اطلاعات بازار South Africa Fan Token (SAFA)

ارزش بازار $ 401.45K$ 401.45K $ 401.45K حجم (24 ساعته) $ 118.65K$ 118.65K $ 118.65K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 2.13M$ 2.13M $ 2.13M سرمایه در گردش 3.73M 3.73M 3.73M عرضه کل 19,830,000.0 19,830,000.0 19,830,000.0

ارزش بازار فعلی South Africa Fan Token برابر است با $ 401.45K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 118.65K. عرضه در گردش SAFA برابر است با 3.73M، و عرضه کل آن 19830000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 2.13M است.