Ninjas in PyjamasDOJO چیست

Chiliz and Ninjas in Pyjamas are launching the $DOJO Fan Token on June 24 to bring Web3-powered utility and rewards to NIP fans via The Dojo platform. As part of Chiliz Group, Socios.com, the leading web3 sports app and wallet powered by Chiliz Chain, today announced the upcoming launch of the $DOJO Fan Token in partnership with Ninjas in Pyjamas (NIP), one of esports' most iconic organizations. Built on Chiliz Chain and distributed through a fair-launch Fan Token Offering on Socios.com Wallet, $DOJO is set to offer, among other things, fan token-gated experiences, exclusive content access and merchandise opportunities. This milestone follows the Web3 partnership announced in May between Chiliz and NIP. With $DOJO, that vision now comes to life – delivering a dynamic tokenized experience designed to reward passion and empower fans with real influence and access.

منبع Ninjas in Pyjamas (DOJO) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Ninjas in Pyjamas (USD)

ارزش Ninjas in Pyjamas (DOJO) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Ninjas in Pyjamas (DOJO) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Ninjas in Pyjamas را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Ninjas in Pyjamas را بررسی کنید!

DOJO به ارزهای محلی

توکنومیکس Ninjas in Pyjamas (DOJO)

درک، توکنومیکس Ninjas in Pyjamas (DOJO) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده DOJO بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Ninjas in Pyjamas (DOJO) امروز Ninjas in Pyjamas (DOJO) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای DOJO به واحد USD برابر است با 0.19582 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی DOJO نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.19582 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی DOJO نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Ninjas in Pyjamas چقدر است؟ ارزش بازار DOJO برابر است با $ 107.53K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش DOJO چقدر است؟ عرضه در گردش DOJO برابر است با 549.14K USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت DOJO چقدر بوده است؟ DOJO به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 1.56 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت DOJO در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ DOJO به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.181056 USD رسید. حجم معاملات DOJO چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای DOJO برابر است با -- USD . آیا DOJO در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد DOJO در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت DOJO مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Ninjas in Pyjamas (DOJO)