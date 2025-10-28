قیمت لحظه‌ ای Ninjas in Pyjamas امروز برابر است با 0.19582 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت DOJO به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت DOJO را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Ninjas in Pyjamas امروز برابر است با 0.19582 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت DOJO به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت DOJO را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره DOJO

اطلاعات قیمت DOJO

وب‌سایت رسمی DOJO

توکنومیکس DOJO

پیش‌بینی قیمت DOJO

کسب درآمد

+Airdrop

اخبار

بلاگ

مرکز دانستنی

لوگو Ninjas in Pyjamas

قیمت Ninjas in Pyjamas (DOJO)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 DOJO به USD:

$0.19582
$0.19582$0.19582
-12.50%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای Ninjas in Pyjamas (DOJO)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 14:04:50 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Ninjas in Pyjamas (DOJO) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.19594
$ 0.19594$ 0.19594
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.224781
$ 0.224781$ 0.224781
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.19594
$ 0.19594$ 0.19594

$ 0.224781
$ 0.224781$ 0.224781

$ 1.56
$ 1.56$ 1.56

$ 0.181056
$ 0.181056$ 0.181056

-1.23%

-12.57%

-21.02%

-21.02%

قیمت لحظه‌ ای Ninjas in Pyjamas (DOJO) برابر است با $0.19582. در 24 ساعت گذشته، DOJO در بازه قیمتی حداقل $ 0.19594 تا حداکثر $ 0.224781 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته DOJO برابر با $ 1.56 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.181056 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، DOJO در یک ساعت گذشته -1.23%، در 24 ساعت گذشته -12.57% و در 7 روز گذشته -21.02% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Ninjas in Pyjamas (DOJO)

$ 107.53K
$ 107.53K$ 107.53K

--
----

$ 979.10K
$ 979.10K$ 979.10K

549.14K
549.14K 549.14K

5,000,000.0
5,000,000.0 5,000,000.0

ارزش بازار فعلی Ninjas in Pyjamas برابر است با $ 107.53K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش DOJO برابر است با 549.14K، و عرضه کل آن 5000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 979.10K است.

تاریخچه قیمت Ninjas in Pyjamas (DOJO) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Ninjas in Pyjamas به USD به میزان $ -0.0281569413605496 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Ninjas in Pyjamas به USD به میزان $ -0.1232806937 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Ninjas in Pyjamas به USD به میزان $ -0.1535478862 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Ninjas in Pyjamas به USD به میزان $ -0.6951860380929534 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.0281569413605496-12.57%
30 روز$ -0.1232806937-62.95%
60 روز$ -0.1535478862-78.41%
90 روز$ -0.6951860380929534-78.02%

Ninjas in PyjamasDOJO چیست

Chiliz and Ninjas in Pyjamas are launching the $DOJO Fan Token on June 24 to bring Web3-powered utility and rewards to NIP fans via The Dojo platform. As part of Chiliz Group, Socios.com, the leading web3 sports app and wallet powered by Chiliz Chain, today announced the upcoming launch of the $DOJO Fan Token in partnership with Ninjas in Pyjamas (NIP), one of esports’ most iconic organizations. Built on Chiliz Chain and distributed through a fair-launch Fan Token Offering on Socios.com Wallet, $DOJO is set to offer, among other things, fan token-gated experiences, exclusive content access and merchandise opportunities. This milestone follows the Web3 partnership announced in May between Chiliz and NIP. With $DOJO, that vision now comes to life – delivering a dynamic tokenized experience designed to reward passion and empower fans with real influence and access.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Ninjas in Pyjamas (DOJO)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Ninjas in Pyjamas (USD)

ارزش Ninjas in Pyjamas (DOJO) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Ninjas in Pyjamas (DOJO) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Ninjas in Pyjamas را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Ninjas in Pyjamas را بررسی کنید!

DOJO به ارزهای محلی

توکنومیکس Ninjas in Pyjamas (DOJO)

درک، توکنومیکس Ninjas in Pyjamas (DOJO) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده DOJO بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Ninjas in Pyjamas (DOJO)

امروز Ninjas in Pyjamas (DOJO) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای DOJO به واحد USD برابر است با 0.19582 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی DOJO نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی DOJO نسبت به USD برابر است با $ 0.19582. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Ninjas in Pyjamas چقدر است؟
ارزش بازار DOJO برابر است با $ 107.53K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش DOJO چقدر است؟
عرضه در گردش DOJO برابر است با 549.14K USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت DOJO چقدر بوده است؟
DOJO به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 1.56 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت DOJO در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
DOJO به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.181056 USD رسید.
حجم معاملات DOJO چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای DOJO برابر است با -- USD.
آیا DOJO در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد DOJO در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت DOJO مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 14:04:50 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Ninjas in Pyjamas (DOJO)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

