Valencia CF Fan TokenVCF چیست

The Valencia CF Fan Token allows VCF fans to have a tokenized share of influence on club decisions, purchased through the consumer facing platform, Socios.com, fans can engage in a wide variety of club decisions for example, choosing a goal celebration song or deciding which MMA fighters should face off and in doing so, earn rewards and money can't buy experiences. Experiences like... having the opportunity to meet and greet with players of their favourite club, receiving VIP treatment at their favourite stadium & much much more. To obtain Fan Tokens, fans must purchase Chiliz (CHZ) Tokens via Socios.com which then can be used to buy VCF Fan Tokens. Fan Tokens are initially sold in a Fan Token Offering or FTO. FTOs are the initial sale of Fan Tokens which allows fans to buy the Fan Token at a fixed price. work in a similar way to flash sales and are designed to be a fair way for new partnerships to launch Fan Tokens on the Socios.com platform at a discount. At pre-launch a proportion of the total Fan Token supply is made available to users before being listed on the worlds first tokenised sports and entertainment exchange, Chiliz.net. This enables dedicated fans to gain early access prior to Fan Token launches which will be made accessible to everyone. The growing list of partnerships launching their Fan Tokens on the Socios.com platform include some of the biggest sport organisations in the world from the likes of major European soccer teams FC Barcelona, Paris Saint-Germain, Juventus, AC Milan, Manchester City, MMA giant UFC, NASCAR Roush Fenway Racing, NHL New Jersey Devils, Formula One Aston Martin and the Argentine Football Association.

منبع Valencia CF Fan Token (VCF) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Valencia CF Fan Token (USD)

ارزش Valencia CF Fan Token (VCF) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Valencia CF Fan Token (VCF) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Valencia CF Fan Token را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Valencia CF Fan Token را بررسی کنید!

VCF به ارزهای محلی

توکنومیکس Valencia CF Fan Token (VCF)

درک، توکنومیکس Valencia CF Fan Token (VCF) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده VCF بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Valencia CF Fan Token (VCF) امروز Valencia CF Fan Token (VCF) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای VCF به واحد USD برابر است با 0.109639 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی VCF نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.109639 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی VCF نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Valencia CF Fan Token چقدر است؟ ارزش بازار VCF برابر است با $ 723.53K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش VCF چقدر است؟ عرضه در گردش VCF برابر است با 6.60M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت VCF چقدر بوده است؟ VCF به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 4.95 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت VCF در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ VCF به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.099395 USD رسید. حجم معاملات VCF چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای VCF برابر است با -- USD . آیا VCF در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد VCF در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت VCF مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Valencia CF Fan Token (VCF)