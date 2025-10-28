قیمت لحظه‌ ای Valencia CF Fan Token امروز برابر است با 0.109639 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت VCF به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت VCF را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Valencia CF Fan Token امروز برابر است با 0.109639 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت VCF به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت VCF را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

لوگو Valencia CF Fan Token

قیمت Valencia CF Fan Token (VCF)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 VCF به USD:

$0.109639
$0.109639
-0.70%1D
USD
نمودار قیمت لحظه ای Valencia CF Fan Token (VCF)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 13:17:19 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Valencia CF Fan Token (VCF) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.108161
$ 0.108161
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.112156
$ 0.112156
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.108161
$ 0.108161

$ 0.112156
$ 0.112156

$ 4.95
$ 4.95

$ 0.099395
$ 0.099395

+1.34%

-0.73%

-1.08%

-1.08%

قیمت لحظه‌ ای Valencia CF Fan Token (VCF) برابر است با $0.109639. در 24 ساعت گذشته، VCF در بازه قیمتی حداقل $ 0.108161 تا حداکثر $ 0.112156 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته VCF برابر با $ 4.95 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.099395 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، VCF در یک ساعت گذشته +1.34%، در 24 ساعت گذشته -0.73% و در 7 روز گذشته -1.08% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Valencia CF Fan Token (VCF)

$ 723.53K
$ 723.53K

--
----

$ 1.10M
$ 1.10M

6.60M
6.60M

10,000,000.0
10,000,000.0

ارزش بازار فعلی Valencia CF Fan Token برابر است با $ 723.53K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش VCF برابر است با 6.60M، و عرضه کل آن 10000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.10M است.

تاریخچه قیمت Valencia CF Fan Token (VCF) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Valencia CF Fan Token به USD به میزان $ -0.0008153078006054 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Valencia CF Fan Token به USD به میزان $ -0.0246457179 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Valencia CF Fan Token به USD به میزان $ -0.0318689654 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Valencia CF Fan Token به USD به میزان $ -0.05500616256245054 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.0008153078006054-0.73%
30 روز$ -0.0246457179-22.47%
60 روز$ -0.0318689654-29.06%
90 روز$ -0.05500616256245054-33.40%

Valencia CF Fan TokenVCF چیست

The Valencia CF Fan Token allows VCF fans to have a tokenized share of influence on club decisions, purchased through the consumer facing platform, Socios.com, fans can engage in a wide variety of club decisions for example, choosing a goal celebration song or deciding which MMA fighters should face off and in doing so, earn rewards and money can't buy experiences. Experiences like... having the opportunity to meet and greet with players of their favourite club, receiving VIP treatment at their favourite stadium & much much more. To obtain Fan Tokens, fans must purchase Chiliz (CHZ) Tokens via Socios.com which then can be used to buy VCF Fan Tokens.

Fan Tokens are initially sold in a Fan Token Offering or FTO. FTOs are the initial sale of Fan Tokens which allows fans to buy the Fan Token at a fixed price. work in a similar way to flash sales and are designed to be a fair way for new partnerships to launch Fan Tokens on the Socios.com platform at a discount. At pre-launch a proportion of the total Fan Token supply is made available to users before being listed on the worlds first tokenised sports and entertainment exchange, Chiliz.net. This enables dedicated fans to gain early access prior to Fan Token launches which will be made accessible to everyone.

The growing list of partnerships launching their Fan Tokens on the Socios.com platform include some of the biggest sport organisations in the world from the likes of major European soccer teams FC Barcelona, Paris Saint-Germain, Juventus, AC Milan, Manchester City, MMA giant UFC, NASCAR Roush Fenway Racing, NHL New Jersey Devils, Formula One Aston Martin and the Argentine Football Association.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Valencia CF Fan Token (VCF)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Valencia CF Fan Token (USD)

ارزش Valencia CF Fan Token (VCF) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Valencia CF Fan Token (VCF) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Valencia CF Fan Token را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Valencia CF Fan Token را بررسی کنید!

VCF به ارزهای محلی

توکنومیکس Valencia CF Fan Token (VCF)

درک، توکنومیکس Valencia CF Fan Token (VCF) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده VCF بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Valencia CF Fan Token (VCF)

امروز Valencia CF Fan Token (VCF) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای VCF به واحد USD برابر است با 0.109639 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی VCF نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی VCF نسبت به USD برابر است با $ 0.109639. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Valencia CF Fan Token چقدر است؟
ارزش بازار VCF برابر است با $ 723.53K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش VCF چقدر است؟
عرضه در گردش VCF برابر است با 6.60M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت VCF چقدر بوده است؟
VCF به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 4.95 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت VCF در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
VCF به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.099395 USD رسید.
حجم معاملات VCF چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای VCF برابر است با -- USD.
آیا VCF در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد VCF در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت VCF مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 13:17:19 (UTC+8)

$113,887.68

$4,097.01

$0.05603

$200.71

$4.3209

$4,097.01

$113,887.68

$200.71

$2.6313

$1,139.15

$0.00000

$0.000

$0.00000

$0.00000

$0.001115

$0.0000000000000001482

$0.1662

$0.04462

$0.03692

$0.01889

