قیمت Valencia CF Fan Token (VCF)
+1.34%
-0.73%
-1.08%
-1.08%
قیمت لحظه ای Valencia CF Fan Token (VCF) برابر است با $0.109639. در 24 ساعت گذشته، VCF در بازه قیمتی حداقل $ 0.108161 تا حداکثر $ 0.112156 معامله شده است که نشان دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته VCF برابر با $ 4.95 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.099395 می باشد.
از نظر عملکرد کوتاه مدت، VCF در یک ساعت گذشته +1.34%، در 24 ساعت گذشته -0.73% و در 7 روز گذشته -1.08% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می دهد.
ارزش بازار فعلی Valencia CF Fan Token برابر است با $ 723.53K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش VCF برابر است با 6.60M، و عرضه کل آن 10000000.0 می باشد. ارزش کل رقیق شده (FDV) آن $ 1.10M است.
امروز، تغییر قیمت Valencia CF Fan Token به USD به میزان $ -0.0008153078006054 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Valencia CF Fan Token به USD به میزان $ -0.0246457179 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Valencia CF Fan Token به USD به میزان $ -0.0318689654 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Valencia CF Fan Token به USD به میزان $ -0.05500616256245054 بود.
|دوره
|تغییر قیمت (USD)
|تغییر قیمت (%)
|امروز
|$ -0.0008153078006054
|-0.73%
|30 روز
|$ -0.0246457179
|-22.47%
|60 روز
|$ -0.0318689654
|-29.06%
|90 روز
|$ -0.05500616256245054
|-33.40%
The Valencia CF Fan Token allows VCF fans to have a tokenized share of influence on club decisions, purchased through the consumer facing platform, Socios.com, fans can engage in a wide variety of club decisions for example, choosing a goal celebration song or deciding which MMA fighters should face off and in doing so, earn rewards and money can't buy experiences. Experiences like... having the opportunity to meet and greet with players of their favourite club, receiving VIP treatment at their favourite stadium & much much more. To obtain Fan Tokens, fans must purchase Chiliz (CHZ) Tokens via Socios.com which then can be used to buy VCF Fan Tokens.
Fan Tokens are initially sold in a Fan Token Offering or FTO. FTOs are the initial sale of Fan Tokens which allows fans to buy the Fan Token at a fixed price. work in a similar way to flash sales and are designed to be a fair way for new partnerships to launch Fan Tokens on the Socios.com platform at a discount. At pre-launch a proportion of the total Fan Token supply is made available to users before being listed on the worlds first tokenised sports and entertainment exchange, Chiliz.net. This enables dedicated fans to gain early access prior to Fan Token launches which will be made accessible to everyone.
The growing list of partnerships launching their Fan Tokens on the Socios.com platform include some of the biggest sport organisations in the world from the likes of major European soccer teams FC Barcelona, Paris Saint-Germain, Juventus, AC Milan, Manchester City, MMA giant UFC, NASCAR Roush Fenway Racing, NHL New Jersey Devils, Formula One Aston Martin and the Argentine Football Association.
پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن ها، سریع ترین لیستینگ توکن ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره مند شوید!
ارزش Valencia CF Fan Token (VCF) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی های شما از Valencia CF Fan Token (VCF) در سال های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم اندازهای کوتاه مدت و بلندمدت Valencia CF Fan Token را بررسی کنید.
همین حالا پیش بینی قیمت Valencia CF Fan Token را بررسی کنید!
درک، توکنومیکس Valencia CF Fan Token (VCF) میتواند بینش عمیقتری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکنها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان میدهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده VCF بیشتر بدانید!
|زمان (UTC+8)
|نوع
|اطلاعات
|10-27 16:29:31
|به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک میشود، به اوج قیمت جدید میرسد
|10-26 23:17:37
|به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر میرود، اتریوم از 4,000 دلار عبور میکند
|10-26 19:10:22
|به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنشها و آدرسهای معاملاتی x402 دهها برابر افزایش یافت
|10-25 15:47:08
|به روز رسانی های صنعت
دادهها: آدرسهایی که بین 100 و 10,000 ETH نگهداری میکنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمعآوری کردهاند
|10-25 13:34:16
|به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
|10-25 06:10:28
|به روز رسانی های صنعت
دادهها: تعداد بیتکوینهایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شدهاند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است
قیمتهای ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه میشود که سرمایهگذاری صرفاً در پروژهها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آنها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایهگذاران تجربه سرمایهگذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایهگذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایهگذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمیتواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایهگذاریهای شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایهگذاریتان نیز نرسد. تصمیمات سرمایهگذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمیپذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که دادههای مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمتهای لحظهای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاعرسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه میشوند. پیوندهای ارائه شده به سایتهای شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC میباشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایتهای شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.
محبوب ترین ارزهای دیجیتالی که در حال حاضر توجه بازار را به خود جلب کرده اند
ارزهای دیجیتال با بالاترین حجم معاملات
ارزهای دیجیتال تازه لیست شده که برای معامله در دسترس هستند
بیشترین رشدهای ارز دیجیتال امروز