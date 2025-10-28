Sao Paulo FC Fan TokenSPFC چیست

Fan Tokens allow fans across multiple sports verticals to exercise their share of influence within their favourite teams/leagues/clubs. Through [Socios.com](http://socios.com/), fans are empowered to participate in certain club decisions, for example, choosing a goal celebration song in a football stadium, choosing which fighters should go head to head in MMA, and more. Thanks to Fan Tokens, holders receive access to once-in-a-lifetime experiences such as player meet and greets, training day events & much much more. The growing list of partnerships launching their Fan Tokens on the [Socios.com](http://socios.com/) platform includes some of the biggest sporting organizations in the world such as FC Barcelona, Inter Milan, AC Milan, Manchester City, UFC, ROUSH Fenway Racing, Aston Martin, just to name a few. Fan Tokens allow fans across multiple sports verticals to exercise their share of influence within their favourite teams/leagues/clubs. Through Socios.com, fans are empowered to participate in certain club decisions, for example, choosing a goal celebration song in a football stadium, choosing which fighters should go head to head in MMA, and more. Thanks to Fan Tokens, holders receive access to once-in-a-lifetime experiences such as player meet and greets, training day events & much much more. The growing list of partnerships launching their Fan Tokens on the Socios.com platform includes some of the biggest sporting organizations in the world such as FC Barcelona, Inter Milan, AC Milan, Manchester City, UFC, ROUSH Fenway Racing, Aston Martin, just to name a few.

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) امروز Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای SPFC به واحد USD برابر است با 0.03119051 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی SPFC نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.03119051 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی SPFC نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Sao Paulo FC Fan Token چقدر است؟ ارزش بازار SPFC برابر است با $ 150.01K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش SPFC چقدر است؟ عرضه در گردش SPFC برابر است با 4.79M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت SPFC چقدر بوده است؟ SPFC به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 2.33 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت SPFC در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ SPFC به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.0148642 USD رسید. حجم معاملات SPFC چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای SPFC برابر است با -- USD . آیا SPFC در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد SPFC در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت SPFC مراجعه کنید.

