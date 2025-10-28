قیمت لحظه‌ ای Sao Paulo FC Fan Token امروز برابر است با 0.03119051 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت SPFC به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت SPFC را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Sao Paulo FC Fan Token امروز برابر است با 0.03119051 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت SPFC به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت SPFC را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

قیمت Sao Paulo FC Fan Token (SPFC)

نمودار قیمت لحظه ای Sao Paulo FC Fan Token (SPFC)
اطلاعات قیمت Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) به واحد USD

قیمت لحظه‌ ای Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) برابر است با $0.03119051. در 24 ساعت گذشته، SPFC در بازه قیمتی حداقل $ 0.03085422 تا حداکثر $ 0.0321566 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته SPFC برابر با $ 2.33 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.0148642 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، SPFC در یک ساعت گذشته -1.51%، در 24 ساعت گذشته -2.20% و در 7 روز گذشته -0.70% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Sao Paulo FC Fan Token (SPFC)

ارزش بازار فعلی Sao Paulo FC Fan Token برابر است با $ 150.01K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش SPFC برابر است با 4.79M، و عرضه کل آن 20000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 626.50K است.

تاریخچه قیمت Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Sao Paulo FC Fan Token به USD به میزان $ -0.00070340015202933 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Sao Paulo FC Fan Token به USD به میزان $ -0.0021105027 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Sao Paulo FC Fan Token به USD به میزان $ -0.0011131113 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Sao Paulo FC Fan Token به USD به میزان $ -0.001721249255069666 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.00070340015202933-2.20%
30 روز$ -0.0021105027-6.76%
60 روز$ -0.0011131113-3.56%
90 روز$ -0.001721249255069666-5.22%

Sao Paulo FC Fan TokenSPFC چیست

Fan Tokens allow fans across multiple sports verticals to exercise their share of influence within their favourite teams/leagues/clubs. Through Socios.com, fans are empowered to participate in certain club decisions, for example, choosing a goal celebration song in a football stadium, choosing which fighters should go head to head in MMA, and more. Thanks to Fan Tokens, holders receive access to once-in-a-lifetime experiences such as player meet and greets, training day events & much much more.

The growing list of partnerships launching their Fan Tokens on the Socios.com platform includes some of the biggest sporting organizations in the world such as FC Barcelona, Inter Milan, AC Milan, Manchester City, UFC, ROUSH Fenway Racing, Aston Martin, just to name a few.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

پیش‌ بینی قیمت Sao Paulo FC Fan Token (USD)

ارزش Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Sao Paulo FC Fan Token را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Sao Paulo FC Fan Token را بررسی کنید!

SPFC به ارزهای محلی

توکنومیکس Sao Paulo FC Fan Token (SPFC)

درک، توکنومیکس Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده SPFC بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Sao Paulo FC Fan Token (SPFC)

امروز Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای SPFC به واحد USD برابر است با 0.03119051 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی SPFC نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی SPFC نسبت به USD برابر است با $ 0.03119051. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Sao Paulo FC Fan Token چقدر است؟
ارزش بازار SPFC برابر است با $ 150.01K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش SPFC چقدر است؟
عرضه در گردش SPFC برابر است با 4.79M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت SPFC چقدر بوده است؟
SPFC به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 2.33 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت SPFC در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
SPFC به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.0148642 USD رسید.
حجم معاملات SPFC چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای SPFC برابر است با -- USD.
آیا SPFC در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد SPFC در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت SPFC مراجعه کنید.
سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

