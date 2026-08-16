قیمت امروز TeamPL Token

قیمت لحظه‌ ای TeamPL Token (TMPL) در حال حاضر برابر با $ 0.00239787 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی TMPL به USD برابر با $ 0.00239787 برای هر TMPL می‌ باشد.

توکن TeamPL Token در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 334,922 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 139.67M TMPL می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، TMPL در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.153882 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00239643 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز TMPL طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان 0.00% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 1.48 رسیده است.

اطلاعات بازار TeamPL Token (TMPL)

ارزش بازار $ 334.92K$ 334.92K $ 334.92K حجم (24 ساعته) $ 1.48$ 1.48 $ 1.48 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 2.40M$ 2.40M $ 2.40M سرمایه در گردش 139.67M 139.67M 139.67M عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی TeamPL Token برابر است با $ 334.92K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 1.48. عرضه در گردش TMPL برابر است با 139.67M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 2.40M است.