قیمت امروز Scotland Fan Token

قیمت لحظه‌ ای Scotland Fan Token (SFA) در حال حاضر برابر با $ 0.199482 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 8.43% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SFA به USD برابر با $ 0.199482 برای هر SFA می‌ باشد.

توکن Scotland Fan Token در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 491,883 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 2.47M SFA می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SFA در بازه‌ ای بین $ 0.205134 (حداقل) و $ 0.221086 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1.9 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.196674 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SFA طی یک ساعت گذشته به میزان -3.63% و در هفت روز اخیر به میزان -23.31% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 122.80K رسیده است.

اطلاعات بازار Scotland Fan Token (SFA)

ارزش بازار $ 491.88K$ 491.88K $ 491.88K حجم (24 ساعته) $ 122.80K$ 122.80K $ 122.80K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 3.95M$ 3.95M $ 3.95M سرمایه در گردش 2.47M 2.47M 2.47M عرضه کل 19,816,458.0 19,816,458.0 19,816,458.0

ارزش بازار فعلی Scotland Fan Token برابر است با $ 491.88K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 122.80K. عرضه در گردش SFA برابر است با 2.47M، و عرضه کل آن 19816458.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 3.95M است.