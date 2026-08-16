قیمت امروز Spain

قیمت لحظه‌ ای Spain (SPAIN) در حال حاضر برابر با $ 0.15246 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 4.90% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SPAIN به USD برابر با $ 0.15246 برای هر SPAIN می‌ باشد.

توکن Spain در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 959,681 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 6.29M SPAIN می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SPAIN در بازه‌ ای بین $ 0.149309 (حداقل) و $ 0.161849 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.919625 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.149309 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SPAIN طی یک ساعت گذشته به میزان -1.50% و در هفت روز اخیر به میزان -18.63% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 34.85K رسیده است.

اطلاعات بازار Spain (SPAIN)

ارزش بازار $ 959.68K$ 959.68K $ 959.68K حجم (24 ساعته) $ 34.85K$ 34.85K $ 34.85K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 3.60M$ 3.60M $ 3.60M سرمایه در گردش 6.29M 6.29M 6.29M عرضه کل 29,012,176.0 29,012,176.0 29,012,176.0

ارزش بازار فعلی Spain برابر است با $ 959.68K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 34.85K. عرضه در گردش SPAIN برابر است با 6.29M، و عرضه کل آن 29012176.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 3.60M است.