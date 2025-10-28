قیمت لحظه‌ ای Croatian Football Federation Token امروز برابر است با 1.1 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت VATRENI به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت VATRENI را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Croatian Football Federation Token امروز برابر است با 1.1 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت VATRENI به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت VATRENI را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره VATRENI

اطلاعات قیمت VATRENI

وب‌سایت رسمی VATRENI

توکنومیکس VATRENI

پیش‌بینی قیمت VATRENI

کسب درآمد

+Airdrop

اخبار

بلاگ

مرکز دانستنی

لوگو Croatian Football Federation Token

قیمت Croatian Football Federation Token (VATRENI)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 VATRENI به USD:

$1.1
$1.1$1.1
-5.70%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای Croatian Football Federation Token (VATRENI)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 11:58:21 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Croatian Football Federation Token (VATRENI) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 1.1
$ 1.1$ 1.1
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 1.17
$ 1.17$ 1.17
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 1.1
$ 1.1$ 1.1

$ 1.17
$ 1.17$ 1.17

$ 1.71
$ 1.71$ 1.71

$ 0.050045
$ 0.050045$ 0.050045

+0.00%

-5.77%

-4.68%

-4.68%

قیمت لحظه‌ ای Croatian Football Federation Token (VATRENI) برابر است با $1.1. در 24 ساعت گذشته، VATRENI در بازه قیمتی حداقل $ 1.1 تا حداکثر $ 1.17 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته VATRENI برابر با $ 1.71 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.050045 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، VATRENI در یک ساعت گذشته +0.00%، در 24 ساعت گذشته -5.77% و در 7 روز گذشته -4.68% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Croatian Football Federation Token (VATRENI)

$ 4.30M
$ 4.30M$ 4.30M

--
----

$ 23.58M
$ 23.58M$ 23.58M

3.89M
3.89M 3.89M

21,359,921.793765157
21,359,921.793765157 21,359,921.793765157

ارزش بازار فعلی Croatian Football Federation Token برابر است با $ 4.30M، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش VATRENI برابر است با 3.89M، و عرضه کل آن 21359921.793765157 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 23.58M است.

تاریخچه قیمت Croatian Football Federation Token (VATRENI) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Croatian Football Federation Token به USD به میزان $ -0.067600998028159 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Croatian Football Federation Token به USD به میزان $ +0.1215670500 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Croatian Football Federation Token به USD به میزان $ -0.0691197100 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Croatian Football Federation Token به USD به میزان $ -0.1418441929927733 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.067600998028159-5.77%
30 روز$ +0.1215670500+11.05%
60 روز$ -0.0691197100-6.28%
90 روز$ -0.1418441929927733-11.42%

Croatian Football Federation TokenVATRENI چیست

VATRENI is a loyalty crypto token. It's a Croatian Football Federation Fan Token.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Croatian Football Federation Token (VATRENI)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Croatian Football Federation Token (USD)

ارزش Croatian Football Federation Token (VATRENI) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Croatian Football Federation Token (VATRENI) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Croatian Football Federation Token را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Croatian Football Federation Token را بررسی کنید!

VATRENI به ارزهای محلی

توکنومیکس Croatian Football Federation Token (VATRENI)

درک، توکنومیکس Croatian Football Federation Token (VATRENI) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده VATRENI بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Croatian Football Federation Token (VATRENI)

امروز Croatian Football Federation Token (VATRENI) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای VATRENI به واحد USD برابر است با 1.1 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی VATRENI نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی VATRENI نسبت به USD برابر است با $ 1.1. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Croatian Football Federation Token چقدر است؟
ارزش بازار VATRENI برابر است با $ 4.30M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش VATRENI چقدر است؟
عرضه در گردش VATRENI برابر است با 3.89M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت VATRENI چقدر بوده است؟
VATRENI به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 1.71 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت VATRENI در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
VATRENI به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.050045 USD رسید.
حجم معاملات VATRENI چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای VATRENI برابر است با -- USD.
آیا VATRENI در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد VATRENI در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت VATRENI مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 11:58:21 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Croatian Football Federation Token (VATRENI)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

محبوب ترین ها

محبوب ترین ارزهای دیجیتالی که در حال حاضر توجه بازار را به خود جلب کرده اند

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,958.64
$113,958.64$113,958.64

-0.87%

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,096.01
$4,096.01$4,096.01

-1.84%

لوگو PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.05448
$0.05448$0.05448

-2.20%

لوگو Solana

Solana

SOL

$201.30
$201.30$201.30

+0.59%

لوگو ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$4.0732
$4.0732$4.0732

-21.45%

بیشترین حجم

ارزهای دیجیتال با بالاترین حجم معاملات

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,096.01
$4,096.01$4,096.01

-1.84%

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,958.64
$113,958.64$113,958.64

-0.87%

لوگو Solana

Solana

SOL

$201.30
$201.30$201.30

+0.59%

لوگو XRP

XRP

XRP

$2.6333
$2.6333$2.6333

-1.05%

لوگو Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,138.42
$1,138.42$1,138.42

-0.45%

به تازگی اضافه شده

ارزهای دیجیتال تازه لیست شده که برای معامله در دسترس هستند

لوگو AVB

AVB

AVB

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

لوگو Molesmash

Molesmash

MOLE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Ostrich

Ostrich

RICH

$0.000
$0.000$0.000

0.00%

لوگو ADLUNAM INC

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

بیشترین رشدها

بیشترین رشدهای ارز دیجیتال امروز

لوگو CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000001479
$0.0000000000000001479$0.0000000000000001479

+1,256.88%

لوگو OMNILABS

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000350
$0.0000000000350$0.0000000000350

+243.13%

لوگو Semantic Layer

Semantic Layer

42

$0.1639
$0.1639$0.1639

+227.80%

لوگو SNAPX

SNAPX

XNAP

$0.04452
$0.04452$0.04452

+122.60%

لوگو Common Protocol

Common Protocol

COMMON

$0.01952
$0.01952$0.01952

+95.20%