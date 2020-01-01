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أعلى نظام بيئي لاستراتيجية NFT التوكنات المميزة من حيث القيمة السوقية

استكشف العملات الأفضل أداءً في قطاع نظام بيئي لاستراتيجية NFT. العملات أدناه مرتبة حسب القيمة السوقية، مما يساعدك على تتبع اتجاهات السوق بسهولة واكتشاف فرص التداول.

#
عملة
سعر
آخر 7 أيام
إجراء
1
PunkStrategy
PunkStrategy
PNKSTR
$ 0.00661491
+0.08%
+0.02%
-1.50%
$ 6.00M
$ 17.98K
2
ChimpStrategy
ChimpStrategy
CHMPSTR
$ 0.00241446
+0.27%
+0.03%
+4.00%
$ 2.02M
$ 7.47K
3
VibeStrategy
VibeStrategy
VIBESTR
$ 0.00141193
-0.13%
--
+4.42%
$ 1.02M
$ 8.87K
4
PudgyStrategy
PudgyStrategy
PUDGYSTR
$ 0.00058717
0.00%
+0.01%
+0.86%
$ 567.38K
$ 64.74
5
ApeStrategy
ApeStrategy
APESTR
$ 0.00077662
+0.23%
-0.00%
-1.95%
$ 560.86K
$ 2.86K
6
CheckStrategy
CheckStrategy
CHKSTR
$ 0.00027796
0.00%
--
+0.34%
$ 254.02K
$ 18.65
7
PainStrategy
PainStrategy
PAINSTR
$ 0.00026679
+0.08%
+0.00%
+0.25%
$ 249.50K
$ 460.00
8
BirbStrategy
BirbStrategy
BIRBSTR
$ 0.00025239
+0.94%
--
+0.46%
$ 228.01K
$ 2.39
9
OtherdeedStrategy
OtherdeedStrategy
DEEDSTR
$ 0.00022618
0.00%
--
-4.57%
$ 208.07K
$ 13.65
10
MeebitStrategy
MeebitStrategy
MEEBSTR
$ 0.0002028
0.00%
--
-0.94%
$ 187.08K
$ 61.31
11
ToadzStrategy
ToadzStrategy
TOADSTR
$ 0.00018574
0.00%
--
+1.72%
$ 172.60K
$ 134.73
12
DickStrategy
DickStrategy
DICKSTR
$ 0.0001851
+0.28%
--
+1.10%
$ 166.73K
$ 329.49
13
NakamotoStrategy
NakamotoStrategy
NAKASTR
$ 0.00016325
0.00%
--
+19.48%
$ 163.25K
$ 3.41
14
RektStrategy
RektStrategy
REKTSTR
$ 0.00017603
0.00%
--
-1.31%
$ 159.13K
$ 79.23
15
GobStrategy
GobStrategy
GOBSTR
$ 0.00020675
0.00%
-0.00%
+0.33%
$ 158.90K
$ 16.17
16
SquiggleStrategy
SquiggleStrategy
SQUIGSTR
$ 0.00016934
0.00%
--
+0.67%
$ 157.93K
$ 455.02
17
Nakamigo
Nakamigo
MEEGSTR
$ 0.00017472
0.00%
--
-3.34%
$ 154.09K
$ 139.61
18
GLHFStrategy
GLHFStrategy
GLHFSTR
$ 0.00016464
+0.30%
+0.02%
+3.01%
$ 151.47K
$ 549.06
19
Fwogs Strategy
Fwogs Strategy
FWOGSTR
$ 7.795E-5
0.00%
-0.30%
+1.62%
$ 71.65K
--

الأسئلة الشائعة

ما هي الرموز المميزة نظام بيئي لاستراتيجية NFT ولماذا تحظى بشعبية كبيرة؟
نظام بيئي لاستراتيجية NFT تمثل الرموز المميزة مجموعة من مشاريع العملات الرقمية التي تركز على موضوع أو تقنية مشتركة. وقد اجتذبت هذه الفئة اهتمامًا كبيرًا من المتداولين، حيث يتم تتبع 19 الرموز المميزة حاليًا في MEXC وتبلغ القيمة السوقية المجمعة $12.66M.
ما هو التوكن نظام بيئي لاستراتيجية NFT الأفضل أداءً في الوقت الحالي؟
من بين نظام بيئي لاستراتيجية NFT التوكنات التي يتم تتبعها على موقع MEXC، أظهر CHMPSTR أقوى أداء حديث مع تغير في السعر 0.03% خلال الـ 24 ساعة الماضية. يتم تحديث بيانات الأداء في الوقت الفعلي وقد تختلف باختلاف ظروف السوق.
كم عدد الرموز المميزة نظام بيئي لاستراتيجية NFT الموجودة على MEXC؟
تقوم MEXC حاليًا بتتبع 19 نظام بيئي لاستراتيجية NFT التوكنات، التي تغطي كلاً من المشاريع القابلة للتداول والمشاريع المدرجة مسبقًا. تشمل الرموز المميزة نظام بيئي لاستراتيجية NFT الشائعة PNKSTR, CHMPSTR, VIBESTR. تُضاف رموز جديدة بانتظام مع تطور الفئة.
ما هو إجمالي القيمة السوقية لفئة نظام بيئي لاستراتيجية NFT ؟
تبلغ القيمة السوقية المجمعة لجميع الرموز المميزة نظام بيئي لاستراتيجية NFT حوالي $12.66M. يعكس هذا الرقم القيمة الإجمالية للفئة ويخضع لتقلبات السوق في الوقت الفعلي.

إخلاء المسؤولية

يتم الحصول على إدراج الأصول الرقمية في قطاع نظام بيئي لاستراتيجية NFT ، إلى جانب قواعد التصنيف وبيانات السوق، من جهات خارجية مستقلة. لا يشكل إدراج رمز مميز في هذه الفئة مصادقة أو ضمانًا أو توصية استثمارية من MEXC. جميع المحتويات هي لأغراض إعلامية فقط. تخضع أسعار العملات المشفرة لتقلبات السوق؛ يُرجى إجراء البحث الخاص بك (DYOR) والتداول بحذر.