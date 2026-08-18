سعر RektStrategy اليوم

السعر المباشر لمشروع RektStrategy (REKTSTR) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.22% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل REKTSTR الحالي إلى USD هو $ 0 لكل REKTSTR.

يحتل RektStrategy حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 159,129، مع عرض متداول قدره 904.00M REKTSTR. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول REKTSTR بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك REKTSTR بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-1.89% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 79.23.

معلومات سوق RektStrategy (REKTSTR)

القيمة السوقية $ 159.13K$ 159.13K $ 159.13K الحجم (24 ساعة) $ 79.23$ 79.23 $ 79.23 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 159.13K$ 159.13K $ 159.13K إمداد دورة التداول 904.00M 904.00M 904.00M إجمالي العرض 904,000,656.9704607 904,000,656.9704607 904,000,656.9704607

القيمة السوقية الحالية لـ RektStrategy هي $ 159.13K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 79.23. العرض المتداول لـ REKTSTR يبلغ 904.00M، مع إجمالي عرض 904000656.9704607. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 159.13K.