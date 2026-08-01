سعر Fwogs Strategy اليوم

السعر المباشر لمشروع Fwogs Strategy (FWOGSTR) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل FWOGSTR الحالي إلى USD هو $ 0 لكل FWOGSTR.

يحتل Fwogs Strategy حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 71,646، مع عرض متداول قدره 919.16M FWOGSTR. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول FWOGSTR بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك FWOGSTR بمقدار -- خلال الساعة الماضية و+1.60% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Fwogs Strategy (FWOGSTR)

القيمة السوقية $ 71.65K$ 71.65K $ 71.65K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 71.65K$ 71.65K $ 71.65K إمداد دورة التداول 919.16M 919.16M 919.16M إجمالي العرض 919,160,921.3104342 919,160,921.3104342 919,160,921.3104342

القيمة السوقية الحالية لـ Fwogs Strategy هي $ 71.65K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ FWOGSTR يبلغ 919.16M، مع إجمالي عرض 919160921.3104342. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 71.65K.