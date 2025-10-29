معلومات سعر DickStrategy (DICKSTR) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00112841 $ 0.00112841 $ 0.00112841 24 ساعة منخفض $ 0.00120832 $ 0.00120832 $ 0.00120832 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00112841$ 0.00112841 $ 0.00112841 24 ساعة مرتفع $ 0.00120832$ 0.00120832 $ 0.00120832 عالية طوال الوقت $ 0.01084287$ 0.01084287 $ 0.01084287 أدنى سعر $ 0.00065559$ 0.00065559 $ 0.00065559 تغير السعر (1 ساعة) -0.35% تغير السعر (1يوم) -4.80% تغير السعر (7 أيام) -14.92% تغير السعر (7 أيام) -14.92%

سعر DickStrategy (DICKSTR) في الوقت الحقيقي هو $0.00114876. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول DICKSTR بين أدنى سعر $ 0.00112841 وأعلى سعر $ 0.00120832، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـDICKSTR على الإطلاق هو $ 0.01084287، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00065559.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير DICKSTR -0.35% على مدار الساعة الماضية، -4.80% على مدار 24 ساعة، و -14.92% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق DickStrategy (DICKSTR)

القيمة السوقية $ 1.08M$ 1.08M $ 1.08M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.08M$ 1.08M $ 1.08M إمداد دورة التداول 939.55M 939.55M 939.55M إجمالي العرض 939,554,549.4552867 939,554,549.4552867 939,554,549.4552867

القيمة السوقية الحالية لـ DickStrategy هي $ 1.08M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ DICKSTR يبلغ 939.55M، مع إجمالي عرض 939554549.4552867. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.08M.