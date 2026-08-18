سعر OtherdeedStrategy اليوم

السعر المباشر لمشروع OtherdeedStrategy (DEEDSTR) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل DEEDSTR الحالي إلى USD هو $ 0 لكل DEEDSTR.

يحتل OtherdeedStrategy حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 208,066، مع عرض متداول قدره 919.92M DEEDSTR. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول DEEDSTR بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك DEEDSTR بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-11.90% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 13.65.

معلومات سوق OtherdeedStrategy (DEEDSTR)

القيمة السوقية $ 208.07K$ 208.07K $ 208.07K الحجم (24 ساعة) $ 13.65$ 13.65 $ 13.65 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 208.07K$ 208.07K $ 208.07K إمداد دورة التداول 919.92M 919.92M 919.92M إجمالي العرض 919,921,861.1434648 919,921,861.1434648 919,921,861.1434648

القيمة السوقية الحالية لـ OtherdeedStrategy هي $ 208.07K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 13.65. العرض المتداول لـ DEEDSTR يبلغ 919.92M، مع إجمالي عرض 919921861.1434648. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 208.07K.