معلومات سعر SquiggleStrategy (SQUIGSTR) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00114201 $ 0.00114201 $ 0.00114201 24 ساعة منخفض $ 0.00120141 $ 0.00120141 $ 0.00120141 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00114201$ 0.00114201 $ 0.00114201 24 ساعة مرتفع $ 0.00120141$ 0.00120141 $ 0.00120141 عالية طوال الوقت $ 0.00839806$ 0.00839806 $ 0.00839806 أدنى سعر $ 0.00112617$ 0.00112617 $ 0.00112617 تغير السعر (1 ساعة) -0.20% تغير السعر (1يوم) -3.41% تغير السعر (7 أيام) -8.11% تغير السعر (7 أيام) -8.11%

سعر SquiggleStrategy (SQUIGSTR) في الوقت الحقيقي هو $0.00115182. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول SQUIGSTR بين أدنى سعر $ 0.00114201 وأعلى سعر $ 0.00120141، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـSQUIGSTR على الإطلاق هو $ 0.00839806، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00112617.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير SQUIGSTR -0.20% على مدار الساعة الماضية، -3.41% على مدار 24 ساعة، و -8.11% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق SquiggleStrategy (SQUIGSTR)

القيمة السوقية $ 1.10M$ 1.10M $ 1.10M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.10M$ 1.10M $ 1.10M إمداد دورة التداول 957.67M 957.67M 957.67M إجمالي العرض 957,671,207.2495024 957,671,207.2495024 957,671,207.2495024

القيمة السوقية الحالية لـ SquiggleStrategy هي $ 1.10M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SQUIGSTR يبلغ 957.67M، مع إجمالي عرض 957671207.2495024. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.10M.