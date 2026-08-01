سعر CheckStrategy اليوم

السعر المباشر لمشروع CheckStrategy (CHKSTR) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل CHKSTR الحالي إلى USD هو $ 0 لكل CHKSTR.

يحتل CheckStrategy حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 254,018، مع عرض متداول قدره 913.87M CHKSTR. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول CHKSTR بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00485116، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك CHKSTR بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-0.96% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 18.65.

معلومات سوق CheckStrategy (CHKSTR)

القيمة السوقية $ 254.02K$ 254.02K $ 254.02K الحجم (24 ساعة) $ 18.65$ 18.65 $ 18.65 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 254.02K$ 254.02K $ 254.02K إمداد دورة التداول 913.87M 913.87M 913.87M إجمالي العرض 913,871,935.7045277 913,871,935.7045277 913,871,935.7045277

القيمة السوقية الحالية لـ CheckStrategy هي $ 254.02K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 18.65. العرض المتداول لـ CHKSTR يبلغ 913.87M، مع إجمالي عرض 913871935.7045277. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 254.02K.