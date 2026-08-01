سعر ChimpStrategy اليوم

السعر المباشر لمشروع ChimpStrategy (CHMPSTR) اليوم هو $ 0.00240983، مع تغير بنسبة 3.19% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل CHMPSTR الحالي إلى USD هو $ 0.00240983 لكل CHMPSTR.

يحتل ChimpStrategy حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 2,016,666، مع عرض متداول قدره 836.91M CHMPSTR. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول CHMPSTR بين $ 0.00232849 (أدنى) و$ 0.00241199 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00693592، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00151428.

على المدى القصير، تحرك CHMPSTR بمقدار +0.58% خلال الساعة الماضية و-2.01% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 7.46K.

معلومات سوق ChimpStrategy (CHMPSTR)

القيمة السوقية $ 2.02M$ 2.02M $ 2.02M الحجم (24 ساعة) $ 7.46K$ 7.46K $ 7.46K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 2.02M$ 2.02M $ 2.02M إمداد دورة التداول 836.91M 836.91M 836.91M إجمالي العرض 836,906,943.5959111 836,906,943.5959111 836,906,943.5959111

القيمة السوقية الحالية لـ ChimpStrategy هي $ 2.02M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 7.46K. العرض المتداول لـ CHMPSTR يبلغ 836.91M، مع إجمالي عرض 836906943.5959111. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2.02M.