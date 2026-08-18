سعر PainStrategy اليوم

السعر المباشر لمشروع PainStrategy (PAINSTR) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.08% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل PAINSTR الحالي إلى USD هو $ 0 لكل PAINSTR.

يحتل PainStrategy حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 249,543، مع عرض متداول قدره 935.09M PAINSTR. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول PAINSTR بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.0050036، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك PAINSTR بمقدار +0.21% خلال الساعة الماضية و-0.37% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 460.13.

معلومات سوق PainStrategy (PAINSTR)

القيمة السوقية $ 249.54K$ 249.54K $ 249.54K الحجم (24 ساعة) $ 460.13$ 460.13 $ 460.13 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 249.54K$ 249.54K $ 249.54K إمداد دورة التداول 935.09M 935.09M 935.09M إجمالي العرض 935,086,140.3821193 935,086,140.3821193 935,086,140.3821193

القيمة السوقية الحالية لـ PainStrategy هي $ 249.54K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 460.13. العرض المتداول لـ PAINSTR يبلغ 935.09M، مع إجمالي عرض 935086140.3821193. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 249.54K.