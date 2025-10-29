معلومات سعر BirbStrategy (BIRBSTR) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00193814 $ 0.00193814 $ 0.00193814 24 ساعة منخفض $ 0.00206503 $ 0.00206503 $ 0.00206503 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00193814$ 0.00193814 $ 0.00193814 24 ساعة مرتفع $ 0.00206503$ 0.00206503 $ 0.00206503 عالية طوال الوقت $ 0.01847473$ 0.01847473 $ 0.01847473 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.06% تغير السعر (1يوم) -3.80% تغير السعر (7 أيام) -11.78% تغير السعر (7 أيام) -11.78%

سعر BirbStrategy (BIRBSTR) في الوقت الحقيقي هو $0.00196875. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول BIRBSTR بين أدنى سعر $ 0.00193814 وأعلى سعر $ 0.00206503، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـBIRBSTR على الإطلاق هو $ 0.01847473، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير BIRBSTR -0.06% على مدار الساعة الماضية، -3.80% على مدار 24 ساعة، و -11.78% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق BirbStrategy (BIRBSTR)

القيمة السوقية $ 1.87M$ 1.87M $ 1.87M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.87M$ 1.87M $ 1.87M إمداد دورة التداول 950.94M 950.94M 950.94M إجمالي العرض 950,939,373.2147429 950,939,373.2147429 950,939,373.2147429

القيمة السوقية الحالية لـ BirbStrategy هي $ 1.87M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BIRBSTR يبلغ 950.94M، مع إجمالي عرض 950939373.2147429. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.87M.