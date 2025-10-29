معلومات سعر PudgyStrategy (PUDGYSTR) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00312458 $ 0.00312458 $ 0.00312458 24 ساعة منخفض $ 0.00335023 $ 0.00335023 $ 0.00335023 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00312458$ 0.00312458 $ 0.00312458 24 ساعة مرتفع $ 0.00335023$ 0.00335023 $ 0.00335023 عالية طوال الوقت $ 0.0254713$ 0.0254713 $ 0.0254713 أدنى سعر $ 0.00127487$ 0.00127487 $ 0.00127487 تغير السعر (1 ساعة) +0.08% تغير السعر (1يوم) -0.63% تغير السعر (7 أيام) +19.92% تغير السعر (7 أيام) +19.92%

سعر PudgyStrategy (PUDGYSTR) في الوقت الحقيقي هو $0.00332777. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول PUDGYSTR بين أدنى سعر $ 0.00312458 وأعلى سعر $ 0.00335023، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـPUDGYSTR على الإطلاق هو $ 0.0254713، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00127487.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير PUDGYSTR +0.08% على مدار الساعة الماضية، -0.63% على مدار 24 ساعة، و +19.92% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق PudgyStrategy (PUDGYSTR)

القيمة السوقية $ 3.33M$ 3.33M $ 3.33M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 3.33M$ 3.33M $ 3.33M إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ PudgyStrategy هي $ 3.33M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ PUDGYSTR يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 3.33M.