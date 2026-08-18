سعر VibeStrategy اليوم

السعر المباشر لمشروع VibeStrategy (VIBESTR) اليوم هو $ 0.00139742، مع تغير بنسبة 1.88% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل VIBESTR الحالي إلى USD هو $ 0.00139742 لكل VIBESTR.

يحتل VibeStrategy حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 1,013,154، مع عرض متداول قدره 725.02M VIBESTR. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول VIBESTR بين $ 0.00139685 (أدنى) و$ 0.0014394 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.01527444، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00132091.

على المدى القصير، تحرك VIBESTR بمقدار -0.38% خلال الساعة الماضية و+3.22% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 2.49K.

معلومات سوق VibeStrategy (VIBESTR)

القيمة السوقية $ 1.01M$ 1.01M $ 1.01M الحجم (24 ساعة) $ 2.49K$ 2.49K $ 2.49K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.01M$ 1.01M $ 1.01M إمداد دورة التداول 725.02M 725.02M 725.02M إجمالي العرض 725,015,200.5008578 725,015,200.5008578 725,015,200.5008578

القيمة السوقية الحالية لـ VibeStrategy هي $ 1.01M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 2.49K. العرض المتداول لـ VIBESTR يبلغ 725.02M، مع إجمالي عرض 725015200.5008578. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.01M.