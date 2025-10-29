معلومات سعر MeebitStrategy (MEEBSTR) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00119713 $ 0.00119713 $ 0.00119713 24 ساعة منخفض $ 0.00126674 $ 0.00126674 $ 0.00126674 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00119713$ 0.00119713 $ 0.00119713 24 ساعة مرتفع $ 0.00126674$ 0.00126674 $ 0.00126674 عالية طوال الوقت $ 0.00740641$ 0.00740641 $ 0.00740641 أدنى سعر $ 0.00119713$ 0.00119713 $ 0.00119713 تغير السعر (1 ساعة) -0.33% تغير السعر (1يوم) -3.04% تغير السعر (7 أيام) -28.64% تغير السعر (7 أيام) -28.64%

سعر MeebitStrategy (MEEBSTR) في الوقت الحقيقي هو $0.00121561. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول MEEBSTR بين أدنى سعر $ 0.00119713 وأعلى سعر $ 0.00126674، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـMEEBSTR على الإطلاق هو $ 0.00740641، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00119713.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير MEEBSTR -0.33% على مدار الساعة الماضية، -3.04% على مدار 24 ساعة، و -28.64% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق MeebitStrategy (MEEBSTR)

القيمة السوقية $ 1.13M$ 1.13M $ 1.13M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.13M$ 1.13M $ 1.13M إمداد دورة التداول 930.56M 930.56M 930.56M إجمالي العرض 930,564,452.4973711 930,564,452.4973711 930,564,452.4973711

القيمة السوقية الحالية لـ MeebitStrategy هي $ 1.13M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ MEEBSTR يبلغ 930.56M، مع إجمالي عرض 930564452.4973711. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.13M.