سعر NakamotoStrategy اليوم

السعر المباشر لمشروع NakamotoStrategy (NAKASTR) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.01% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل NAKASTR الحالي إلى USD هو $ 0 لكل NAKASTR.

يحتل NakamotoStrategy حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 163,255، مع عرض متداول قدره 1.00B NAKASTR. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول NAKASTR بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك NAKASTR بمقدار -- خلال الساعة الماضية و+19.45% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 3.41.

معلومات سوق NakamotoStrategy (NAKASTR)

القيمة السوقية $ 163.26K$ 163.26K $ 163.26K الحجم (24 ساعة) $ 3.41$ 3.41 $ 3.41 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 163.26K$ 163.26K $ 163.26K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ NakamotoStrategy هي $ 163.26K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 3.41. العرض المتداول لـ NAKASTR يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 163.26K.