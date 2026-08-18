سعر Nakamigo اليوم

السعر المباشر لمشروع Nakamigo (MEEGSTR) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل MEEGSTR الحالي إلى USD هو $ 0 لكل MEEGSTR.

يحتل Nakamigo حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 154,088، مع عرض متداول قدره 881.92M MEEGSTR. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول MEEGSTR بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك MEEGSTR بمقدار -- خلال الساعة الماضية و+7.65% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 139.61.

معلومات سوق Nakamigo (MEEGSTR)

القيمة السوقية $ 154.09K$ 154.09K $ 154.09K الحجم (24 ساعة) $ 139.61$ 139.61 $ 139.61 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 154.09K$ 154.09K $ 154.09K إمداد دورة التداول 881.92M 881.92M 881.92M إجمالي العرض 881,921,762.4650241 881,921,762.4650241 881,921,762.4650241

القيمة السوقية الحالية لـ Nakamigo هي $ 154.09K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 139.61. العرض المتداول لـ MEEGSTR يبلغ 881.92M، مع إجمالي عرض 881921762.4650241. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 154.09K.