معلومات سعر PunkStrategy (PNKSTR) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.057287 $ 0.057287 $ 0.057287 24 ساعة منخفض $ 0.068648 $ 0.068648 $ 0.068648 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.057287$ 0.057287 $ 0.057287 24 ساعة مرتفع $ 0.068648$ 0.068648 $ 0.068648 عالية طوال الوقت $ 0.31653$ 0.31653 $ 0.31653 أدنى سعر $ 0.00698235$ 0.00698235 $ 0.00698235 تغير السعر (1 ساعة) +0.09% تغير السعر (1يوم) -8.96% تغير السعر (7 أيام) -7.70% تغير السعر (7 أيام) -7.70%

سعر PunkStrategy (PNKSTR) في الوقت الحقيقي هو $0.062241. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول PNKSTR بين أدنى سعر $ 0.057287 وأعلى سعر $ 0.068648، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـPNKSTR على الإطلاق هو $ 0.31653، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00698235.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير PNKSTR +0.09% على مدار الساعة الماضية، -8.96% على مدار 24 ساعة، و -7.70% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق PunkStrategy (PNKSTR)

القيمة السوقية $ 59.08M$ 59.08M $ 59.08M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 59.08M$ 59.08M $ 59.08M إمداد دورة التداول 949.29M 949.29M 949.29M إجمالي العرض 949,287,974.2404989 949,287,974.2404989 949,287,974.2404989

القيمة السوقية الحالية لـ PunkStrategy هي $ 59.08M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ PNKSTR يبلغ 949.29M، مع إجمالي عرض 949287974.2404989. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 59.08M.