سعر GobStrategy اليوم

السعر المباشر لمشروع GobStrategy (GOBSTR) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.90% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل GOBSTR الحالي إلى USD هو $ 0 لكل GOBSTR.

يحتل GobStrategy حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 160,576، مع عرض متداول قدره 768.59M GOBSTR. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول GOBSTR بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.0075855، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك GOBSTR بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-1.20% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 112.32.

معلومات سوق GobStrategy (GOBSTR)

القيمة السوقية $ 160.58K$ 160.58K $ 160.58K الحجم (24 ساعة) $ 112.32$ 112.32 $ 112.32 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 160.58K$ 160.58K $ 160.58K إمداد دورة التداول 768.59M 768.59M 768.59M إجمالي العرض 768,589,890.0764761 768,589,890.0764761 768,589,890.0764761

القيمة السوقية الحالية لـ GobStrategy هي $ 160.58K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 112.32. العرض المتداول لـ GOBSTR يبلغ 768.59M، مع إجمالي عرض 768589890.0764761. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 160.58K.