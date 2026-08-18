سعر GLHFStrategy اليوم

السعر المباشر لمشروع GLHFStrategy (GLHFSTR) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.82% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل GLHFSTR الحالي إلى USD هو $ 0 لكل GLHFSTR.

يحتل GLHFStrategy حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 150,972، مع عرض متداول قدره 920.05M GLHFSTR. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول GLHFSTR بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك GLHFSTR بمقدار -0.02% خلال الساعة الماضية و-3.34% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 452.15.

معلومات سوق GLHFStrategy (GLHFSTR)

القيمة السوقية $ 150.97K$ 150.97K $ 150.97K الحجم (24 ساعة) $ 452.15$ 452.15 $ 452.15 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 150.97K$ 150.97K $ 150.97K إمداد دورة التداول 920.05M 920.05M 920.05M إجمالي العرض 920,050,564.5580591 920,050,564.5580591 920,050,564.5580591

القيمة السوقية الحالية لـ GLHFStrategy هي $ 150.97K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 452.15. العرض المتداول لـ GLHFSTR يبلغ 920.05M، مع إجمالي عرض 920050564.5580591. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 150.97K.