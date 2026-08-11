Какова текущая цена Hastra PRIME?

Hastra PRIME (PRIME) торгуется по цене ₽78.7869062272656000, что отражает изменение цены на уровне 0.01% за последние 24 часа. Эта актуальная информация объединяет данные о ценах с глобальных бирж, чтобы предоставить трейдерам точную оценку рынка в любой момент.

Какую роль играет Hastra PRIME в своей экосистеме?

Являясь ключевым активом сети -- и частью сектора Solana Ecosystem,Liquid Staking Tokens,Ethereum Ecosystem, PRIME часто обеспечивает работу таких важных функций, как платежи, стейкинг, голосование по вопросам управления и стимулирование ликвидности. Его архитектура может влиять на то, как приложения или смарт-контракты работают в рамках всей экосистемы.

Насколько активно сегодня торгуется PRIME?

За последние 24 часа объем торгов PRIME составил ₽--. Высокий объем обычно свидетельствует о большом интересе инвесторов, более здоровой ликвидности и лучшем исполнении сделок как для мелких, так и для крупных трейдеров.

Каково количество токенов Hastra PRIME в обращении?

Сегодня в обращении находится 505322264.144263 токенов, что определяет доступное количество для торговли. Объем токенов в обращении помогает инвесторам оценивать ограниченность предложения, динамику инфляции и потенциальное распределение токенов в долгосрочной перспективе.

Какова рыночная капитализация и рейтинг PRIME?

В настоящее время Hastra PRIME занимает рейтинг №-- с рыночной капитализацией ₽39794116929.4531430176000, что ставит его в ряд признанных активов в своем секторе и помогает инвесторам оценивать его относительный масштаб.

Какова динамика Hastra PRIME за последние 24 часа?

За последние 24 часа цена продемонстрировала изменение на уровне 0.01%. Краткосрочная динамика может зависеть от настроений трейдеров, изменений ликвидности или событий, связанных с сетью --.

Как Hastra PRIME соотносится с аналогичными активами в той же категории?

В рамках сегмента Solana Ecosystem,Liquid Staking Tokens,Ethereum Ecosystem PRIME демонстрирует конкурентоспособную активность, поддерживаемую высокими уровнями торговли, высокой ликвидностью и постоянным применением в своей экосистеме.