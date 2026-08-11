Сегодняшняя цена Invesco Short Duration US Government Securities Fund

Текущая цена Invesco Short Duration US Government Securities Fund (USTB) сегодня составляет $ 11,17 с изменением 0,01% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации USTB на USD составляет $ 11,17 за USTB.

На данный момент Invesco Short Duration US Government Securities Fund занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 949 873 548, при оборотном предложении 85,03M USTB. В течение последних 24 часов, USTB торговался в диапазоне от $ 11,17 (минимум) до $ 11,17 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 11,17, тогда как исторический минимум составил $ 10,29.

В краткосрочной перспективе USTB изменился на 0,00% за последний час и на +0,07% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 0,00.

Рыночная информация Invesco Short Duration US Government Securities Fund (USTB)

Рыночная капитализация $ 949,87M$ 949,87M $ 949,87M Объем (24Ч) $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Полностью разводненная рыночная капитализация $ 949,87M$ 949,87M $ 949,87M Оборотное предложение 85,03M 85,03M 85,03M Общее предложение 85 027 268,989301 85 027 268,989301 85 027 268,989301

Текущая рыночная капитализация Invesco Short Duration US Government Securities Fund составляет $ 949,87M, при 24-часовом объеме торгов $ 0,00. Циркулируещее обращение USTB составляет 85,03M, а общее предложение – 85027268.989301. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 949,87M.