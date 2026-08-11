Какова текущая цена Wrapped SOL?

Wrapped SOL торгуется по цене ₽5695.809051865520000, при этом за последние 24 часа произошло изменение цены на -0.88%. Эта актуальная цифра отражает совокупный ввод данных с нескольких спотовых рынков.

Насколько волатильна WSOL сегодня?

Волатильность цены WSOL за последние 24 часа составляет --%. Более высокая волатильность указывает на быстрые изменения цены, тогда как низкая волатильность свидетельствует о стабильности.

Каков диапазон торгов за последние 24 часа для Wrapped SOL?

Цена токена колебалась между ₽5649.422586449040000 (минимум) и ₽5763.892412396160000 (максимум). Трейдеры часто используют эту информацию для оценки дневного импульса и силы рынка.

Какой объем торгов был зафиксирован для WSOL?

За последние 24 часа объем торгов WSOL составил ₽--, что демонстрирует активность рынка в отношении данного актива.

Как текущая цена соотносится с максимальной и минимальной ценами за все время?

Максимальная цена за все время составляет ₽21719.34017807120000, а минимальная цена за все время — ₽606.764894399440000. Сравнение текущей цены с этими уровнями помогает трейдерам понять долгосрочные циклы.

Насколько высока ликвидность рынка для Wrapped SOL?

Уровень ликвидности оценивается в --/100, что указывает на глубину книжки заказов и легкость исполнения сделок во время активных торговых сессий.

Как WSOL сравнивается с другими токенами категории Crypto-Backed Tokens,Wrapped-Tokens,Solana Ecosystem?

В рамках категории Crypto-Backed Tokens,Wrapped-Tokens,Solana Ecosystem WSOL демонстрирует конкурентоспособную динамику, подкрепленную ликвидностью в размере ₽-- и постоянным интересом со стороны трейдеров.