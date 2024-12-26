Цена PayPal USD (PYUSD)

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График цены PayPal USD (PYUSD) в реальном времени

$0.999863
$0.999863$0.999863
0.00%(1D)

Цена PayPal USD (PYUSD) сегодня

Текущая цена PayPal USD (PYUSD) сегодня составляет 0.999853 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 546.97M USD. Цена PYUSD к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка PayPal USD:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 14.80M USD
- Изменение цены PayPal USD в течение дня составляет -0.01%
- Оборотное предложение составляет 547.03M USD

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Ценовые показатели PayPal USD (PYUSD) - USD

За сегодня изменение цены PayPal USD на USD составило $ -0.0001158755351903.
За последние 30 дней изменение цены PayPal USD на USD составило $ +0.0012764123.
За последние 60 дней изменение цены PayPal USD на USD составило $ +0.0001922717.
За последние 90 дней изменение цены PayPal USD на USD составило $ -0.0003801483355813.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0.0001158755351903-0.01%
30 дней$ +0.0012764123+0.13%
60 дней$ +0.0001922717+0.02%
90 дней$ -0.0003801483355813-0.03%

Анализ цен PayPal USD (PYUSD)

Ознакомьтесь с последним анализом цен PayPal USD: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 0.996613
$ 0.996613$ 0.996613

$ 1.003
$ 1.003$ 1.003

$ 1.021
$ 1.021$ 1.021

+0.00%

-0.01%

-0.15%

Рыночная информация PayPal USD (PYUSD)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

$ 546.97M
$ 546.97M$ 546.97M

$ 14.80M
$ 14.80M$ 14.80M

547.03M
547.03M 547.03M

Что такое PayPal USD (PYUSD)

PayPal USD is designed to contribute to the opportunity stablecoins offer for payments and is 100% backed by U.S. dollar deposits, short-term U.S Treasuries and similar cash equivalents. PayPal USD is redeemable 1:1 for U.S. dollars and is issued by Paxos Trust Company.

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Источник PayPal USD (PYUSD)

Официальный веб-сайт

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PYUSD на местную валюту

1 PYUSD к AUD
A$1.5997648
1 PYUSD к GBP
0.78988387
1 PYUSD к EUR
0.94986035
1 PYUSD к USD
$0.999853
1 PYUSD к MYR
RM4.47934144
1 PYUSD к TRY
35.21482266
1 PYUSD к JPY
¥157.22688425
1 PYUSD к RUB
99.77533087
1 PYUSD к INR
85.39744473
1 PYUSD к IDR
Rp16,126.65903259
1 PYUSD к PHP
58.65137698
1 PYUSD к EGP
￡E.50.78253387
1 PYUSD к BRL
R$6.31907096
1 PYUSD к CAD
C$1.43978832
1 PYUSD к BDT
119.2824629
1 PYUSD к NGN
1,545.36279827
1 PYUSD к UAH
41.85384658
1 PYUSD к VES
Bs50.992503
1 PYUSD к PKR
Rs277.88914429
1 PYUSD к KZT
517.25395249
1 PYUSD к THB
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1 PYUSD к TWD
NT$32.66519751
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