JLP

Платформа fairlaunch, которая помогает блокчейн-проектам запускаться и развиваться в экосистеме Web3. Ее поддерживают Ting Foundation и UFIN Labs – две компании, которые привлекли более 20 миллионов пользователей и поддержали более 200 проектов. Программа акселератора JLaunchpad Alpha направлена на выявление и поддержку перспективных проектов Web3 в области мини-приложений, SocialFi, AI и GameFi.

Название криптовалютыJLP

МестоNo.4436

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0.00%

Оборотное предложение0

Макс. предложение1,000,000,000

Общее предложение1,000,000,000

Коэффициент обращения0%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум0.008487114292929202,2025-03-31

Наименьшая цена0.001455884030687849,2025-05-25

Публичный блокчейнBSC

ВведениеПлатформа fairlaunch, которая помогает блокчейн-проектам запускаться и развиваться в экосистеме Web3. Ее поддерживают Ting Foundation и UFIN Labs – две компании, которые привлекли более 20 миллионов пользователей и поддержали более 200 проектов. Программа акселератора JLaunchpad Alpha направлена на выявление и поддержку перспективных проектов Web3 в области мини-приложений, SocialFi, AI и GameFi.

Сектор

Соцсети

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от ответственности: Данные предоставлены cmc и не должны рассматриваться как инвестиционный совет.

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MEXC – это ваш самый легкий путь к криптовалюте. Откройте для себя ведущую в мире криптовалютную биржу для покупки, торговли и заработка криптовалюты. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH и более чем 3 000 альткоинов.
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