Informacje o cenie AstraZeneca xStock (AZNX) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 80.86 $ 80.86 $ 80.86 Minimum 24h $ 82.33 $ 82.33 $ 82.33 Maksimum 24h Minimum 24h $ 80.86$ 80.86 $ 80.86 Maksimum 24h $ 82.33$ 82.33 $ 82.33 Historyczne maksimum $ 289.64$ 289.64 $ 289.64 Najniższa cena $ 71.27$ 71.27 $ 71.27 Zmiana ceny (1H) -0.03% Zmiana ceny (1D) -1.17% Zmiana ceny (7D) -1.60% Zmiana ceny (7D) -1.60%

Aktualna cena AstraZeneca xStock (AZNX) wynosi $81.09. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs AZNX wahał się między $ 80.86 a $ 82.33, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs AZNX w historii to $ 289.64, a najniższy to $ 71.27.

Pod względem krótkoterminowych wyniki AZNX zmieniły się o -0.03% w ciągu ostatniej godziny, o -1.17% w ciągu 24 godzin i o -1.60% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o AstraZeneca xStock (AZNX)

Kapitalizacja rynkowa $ 194.84K$ 194.84K $ 194.84K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 2.24M$ 2.24M $ 2.24M Podaż w obiegu 2.40K 2.40K 2.40K Całkowita podaż 27,606.45506739065 27,606.45506739065 27,606.45506739065

Obecna kapitalizacja rynkowa AstraZeneca xStock wynosi $ 194.84K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż AZNX w obiegu wynosi 2.40K, przy całkowitej podaży 27606.45506739065. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 2.24M.