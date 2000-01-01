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טוקנים מערכת אקולוגית של פרוטוקול וירטואלי מובילים לפי שווי שוק

גלה את המטבעות המובילים בביצועים הגבוהים ביותר מערכת אקולוגית של פרוטוקול וירטואלי בתחום זה. המטבעות שלהלן מדורגים לפי שווי שוק, מה שמסייע לך לעקוב בקלות אחר מגמות השוק ולגלות הזדמנויות מסחר.

#
מטבע
מחיר
7 הימים האחרונים
פעולה
1
Sky Protocol
Sky Protocol
SKY
$ 0.06476
-0.34%
+5.35%
+26.55%
$ 1.50B
$ 1.03M
2
Virtuals Protocol
Virtuals Protocol
VIRTUAL
$ 0.6661
+0.52%
+5.76%
+17.93%
$ 434.38M
$ 883.49K
3
Ribbita by Virtuals
Ribbita by Virtuals
TIBBIR
$ 0.24103
+0.13%
+3.03%
+48.55%
$ 242.57M
$ 2.45M
4
OP
OP
OP
$ 0.09916
+0.40%
+8.63%
+14.57%
$ 212.63M
$ 620.64K
5
Terra
Terra
LUNA
$ 0.04743
+0.96%
+4.47%
+11.93%
$ 33.51M
$ 3.31M
6
Fabric
Fabric
ROBO
$ 0.01336
+2.52%
+3.15%
-29.28%
$ 29.96M
$ 21.39M
7
Infinity Ground
Infinity Ground
AIN
$ 0.07468
+0.08%
-1.87%
-7.42%
$ 22.93M
$ 916.39K
8
Aixbt
Aixbt
AIXBT
$ 0.02039
+0.30%
+6.23%
+14.12%
$ 20.26M
$ 4.51M
9
Atlético de Madrid
Atlético de Madrid
ATM
$ 1.3747
+0.23%
+0.87%
-9.79%
$ 11.63M
$ 40.11K
10
Bitlight Labs
Bitlight Labs
LIGHT
$ 0.1625
+4.12%
-2.43%
-3.69%
$ 7.08M
$ 939.78K
11
Mamo
Mamo
MAMO
$ 0.01046782
-0.11%
+0.09%
+18.35%
$ 6.29M
$ 937.13K
12
Minswap
Minswap
MIN
$ 0.003456
+0.17%
+8.49%
+13.09%
$ 5.95M
$ 6.71M
13
Bluefin
Bluefin
BLUE
$ 0.008263
+0.16%
+4.29%
+7.69%
$ 4.12M
$ 7.28M
14
Waveform by Virtuals
Waveform by Virtuals
WAVE
$ 0.00217328
+1.19%
+0.04%
+150.82%
$ 2.17M
$ 1.82K
15
PRXVT by Virtuals
PRXVT by Virtuals
PRXVT
$ 0.00226327
+0.93%
+0.23%
+37.94%
$ 2.05M
$ 31.64K
16
Freya Protocol
Freya Protocol
FREYA
$ 0.00341695
0.00%
-0.02%
+8.30%
$ 1.87M
$ 545.78
17
AIDOGE
AIDOGE
AIDOGE
$ 0.000000000010915
+1.47%
+3.54%
+9.54%
$ 1.84M
$ 6,136.69T
18
717ai by Virtuals
717ai by Virtuals
WIRE
$ 0.00188722
+2.45%
-0.03%
+43.13%
$ 1.81M
$ 23.09K
19
Yunai by Virtuals
Yunai by Virtuals
YUNAI
$ 0.00171171
+1.18%
--
+17.19%
$ 1.71M
$ 157.42
20
1000x by Virtuals
1000x by Virtuals
1000X
$ 0.0014009
+0.92%
-0.05%
-4.34%
$ 1.39M
$ 10.58K
21
Vader
Vader
VADER
$ 0.00125379
+1.22%
+0.11%
+42.83%
$ 1.25M
$ 5.61K
22
Karma by Virtuals
Karma by Virtuals
KARMA
$ 0.00106971
+3.53%
+0.14%
+3.34%
$ 1.07M
$ 14.73K
23
Ethy AI
Ethy AI
ETHY
$ 0.00103387
+0.48%
+0.13%
+9.70%
$ 1.03M
$ 13.25K
24
GRID by Virtuals
GRID by Virtuals
GRID
$ 0.0009664
+0.50%
+0.15%
-10.40%
$ 966.40K
$ 22.15K
25
NODE
NODE
NODE
$ 0.005891
+0.07%
-0.08%
+0.49%
$ 786.07K
$ 11.53M
26
Prefrontal Cortex Convo Agent by Virtuals
Prefrontal Cortex Convo Agent by Virtuals
CONVO
$ 0.00073838
+0.78%
+0.07%
+16.87%
$ 738.54K
$ 282.14
27
ARC
ARC
ARC
$ 0.000705
-1.93%
+16.89%
+30.11%
$ 734.39K
$ 2.90M
28
Shadow Combat League
Shadow Combat League
SCL
$ 0.00073615
+1.15%
-0.04%
-41.10%
$ 713.83K
$ 2.52K
29
ArAIstotle
ArAIstotle
FACY
$ 0.00086938
+0.75%
+0.03%
+16.92%
$ 671.94K
$ 510.22K
30
PEAK
PEAK
PEAK
$ 0.00079214
+0.75%
+0.29%
+66.09%
$ 594.25K
$ 16.52K
31
MYRAD
MYRAD
MYRAD
$ 0.00055548
+0.77%
+0.08%
+28.40%
$ 555.22K
$ 26.53K
32
ReplyCorp
ReplyCorp
REPLY
$ 0.00109098
+0.93%
+0.06%
+29.38%
$ 504.86K
$ 776.24
33
VPay
VPay
VPAY
$ 0.00043633
+1.21%
+0.07%
+8.65%
$ 436.32K
$ 1.73K
34
Neurobro
Neurobro
BRO
$ 0.00038589
+0.41%
+0.07%
+12.86%
$ 383.19K
$ 465.13
35
Velvet Unicorn by Virtuals
Velvet Unicorn by Virtuals
VU
$ 0.00037121
+0.38%
+0.08%
-13.05%
$ 369.41K
$ 6.89K
36
Axelrod by Virtuals
Axelrod by Virtuals
AXR
$ 0.00044037
+0.96%
+0.06%
+13.47%
$ 361.15K
$ 473.36
37
MUTE SWAP by Virtuals
MUTE SWAP by Virtuals
MUTE
$ 0.00088471
+0.70%
+0.19%
+39.36%
$ 353.72K
$ 11.31K
38
SANTA by Virtuals
SANTA by Virtuals
SANTA
$ 0.00034541
+1.01%
+0.08%
+18.64%
$ 345.19K
$ 1.07K
39
BLEEEP by Virtuals
BLEEEP by Virtuals
BLEP
$ 0.0004896
+1.46%
+0.07%
-35.18%
$ 339.47K
$ 82.07K
40
Sage by Virtuals
Sage by Virtuals
SAGE
$ 0.00033325
0.00%
--
+11.25%
$ 333.25K
$ 21.24
41
Cybercentry
Cybercentry
CENTRY
$ 0.00047692
+1.01%
+0.20%
+60.54%
$ 327.89K
$ 5.49K
42
MONVERA by Virtuals
MONVERA by Virtuals
MONVERA
$ 0.00032219
+0.86%
--
+30.43%
$ 322.08K
$ 649.97
43
Gloria AI
Gloria AI
GLORIA
$ 0.00032331
+0.79%
+0.06%
+16.85%
$ 312.37K
$ 775.95
44
VANTIS by Virtuals
VANTIS by Virtuals
VANTIS
$ 0.0015294
+0.02%
-0.12%
-18.04%
$ 296.22K
$ 586.51
45
Rabbi Schlomo by Virtuals
Rabbi Schlomo by Virtuals
SHEKEL
$ 0.000271
+0.93%
+0.04%
+72.78%
$ 270.94K
$ 9.86K
46
Olyn by Virtuals
Olyn by Virtuals
OLYN
$ 0.00026154
0.00%
--
+23.58%
$ 261.48K
$ 1.03
47
Fyni AI by Virtuals
Fyni AI by Virtuals
FYNI
$ 0.00025975
+0.76%
+0.06%
+16.93%
$ 259.75K
$ 109.82
48
Instaclaw
Instaclaw
INSTACLAW
$ 0.00060725
+0.78%
-0.01%
-6.40%
$ 259.34K
$ 2.70K
49
Iona by Virtuals
Iona by Virtuals
IONA
$ 0.00025453
0.00%
--
0.00%
$ 254.47K
$ 12.59
50
Virgen
Virgen
VIRGEN
$ 0.00023472
+1.01%
+0.06%
+43.93%
$ 234.72K
$ 626.15

שאלות נפוצות

מהם מערכת אקולוגית של פרוטוקול וירטואלי טוקנים אלו ולמה הם פופולריים?
מערכת אקולוגית של פרוטוקול וירטואלי טוקנים מייצגים קבוצה של פרויקטי קריפטו המתמקדים בנושא או בטכנולוגיה משותפים. קטגוריה זו משכה תשומת לב רבה מצד סוחרים, כאשר כיום ישנם 210 טוקנים במעקב ב-MEXC ושווי שוק כולל של $2.57B.
מהו הטוקן בעל מערכת אקולוגית של פרוטוקול וירטואלי הביצועים הטובים ביותר כרגע?
מבין מערכת אקולוגית של פרוטוקול וירטואלי הטוקנים הנמצאים במעקב ב-MEXC, KAIRUNE הציג את הביצועים החזקים ביותר לאחרונה עם שינוי מחיר של 52.20% במהלך 24 השעות האחרונות. נתוני הביצועים מתעדכנים בזמן אמת ועשויים להשתנות בהתאם לתנאי השוק.
כמה מערכת אקולוגית של פרוטוקול וירטואלי טוקנים יש ב-MEXC?
MEXC עוקבת כיום אחר 210 מערכת אקולוגית של פרוטוקול וירטואלי טוקנים, כולל פרויקטים הניתנים למסחר וגם פרויקטים טרום-רישום. טוקנים מערכת אקולוגית של פרוטוקול וירטואלי פופולריים כוללים SKY, VIRTUAL, TIBBIR. טוקנים חדשים מתווספים באופן קבוע ככל שהקטגוריה מתפתחת.
מהו שווי השוק הכולל של מערכת אקולוגית של פרוטוקול וירטואלי הקטגוריה?
שווי השוק הכולל של כל מערכת אקולוגית של פרוטוקול וירטואלי הטוקנים בקטגוריה זו הוא כ $2.57B. נתון זה משקף את הערך הכולל של הקטגוריה והוא נתון לשינויים בזמן אמת בהתאם לתנודות השוק.

כתב ויתור

הכללת נכסים דיגיטליים בתחום מערכת אקולוגית של פרוטוקול וירטואלי יחד עם כללי הסיווג ונתוני השוק, מבוססת על מקורות צד שלישי עצמאיים. רישום טוקן בקטגוריה זו אינו מהווה אישור, ערובה או המלצת השקעה מצד MEXC. כל התוכן הוא למטרות מידע בלבד. מחירי מטבעות קריפטו נתונים לתנודות בשוק; אנא בצע מחקר עצמאי (DYOR) וסחור בזהירות.