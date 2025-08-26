עוד על ETHY

Ethy AI סֵמֶל

Ethy AI מחיר (ETHY)

לא רשום

1 ETHY ל USDמחיר חי:

$0.00536348
$0.00536348$0.00536348
+9.70%1D
mexc
USD
Ethy AI (ETHY) טבלת מחירים חיה
Ethy AI (ETHY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.0040081
$ 0.0040081$ 0.0040081
24 שעות נמוך
$ 0.00580425
$ 0.00580425$ 0.00580425
גבוה 24 שעות

$ 0.0040081
$ 0.0040081$ 0.0040081

$ 0.00580425
$ 0.00580425$ 0.00580425

$ 0.00940968
$ 0.00940968$ 0.00940968

$ 0
$ 0$ 0

+5.69%

+9.73%

-21.36%

-21.36%

Ethy AI (ETHY) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00536348. במהלך 24 השעות האחרונות, ETHY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0040081 לבין שיא של $ 0.00580425, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ETHYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00940968, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ETHY השתנה ב +5.69% במהלך השעה האחרונה, +9.73% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-21.36% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Ethy AI (ETHY) מידע שוק

$ 4.90M
$ 4.90M

--
----

$ 5.39M
$ 5.39M$ 5.39M

910.00M
910.00M 910.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Ethy AI הוא $ 4.90M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ETHY הוא 910.00M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.39M.

Ethy AI (ETHY) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Ethy AIל USDהיה $ +0.00047556.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלEthy AI ל USDהיה . $ +0.0681351548.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלEthy AI ל USDהיה $ +0.0643146530.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Ethy AIל USDהיה $ +0.00524273997191272913.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.00047556+9.73%
30 ימים$ +0.0681351548+1,270.35%
60 ימים$ +0.0643146530+1,199.12%
90 ימים$ +0.00524273997191272913+4,342.17%

מה זהEthy AI (ETHY)

Ethy AI empowers onchain identities for the AI economy by turning your Basename into a sovereign digital agent. It enables users to automate onchain tasks—like trading, claiming rewards, or executing contracts—without manual input. Designed for AI-to-AI and AI-to-human interactions, Ethy combines smart contract automation with agentic intelligence, giving users full control over their data, assets, and behavior in decentralized environments.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Ethy AI (ETHY) משאב

האתר הרשמי

Ethy AIתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Ethy AI (ETHY) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Ethy AI (ETHY) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Ethy AI.

בדוק את Ethy AI תחזית המחיר עכשיו‏!

ETHY למטבעות מקומיים

Ethy AI (ETHY) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Ethy AI (ETHY) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ETHY הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Ethy AI (ETHY)

כמה שווה Ethy AI (ETHY) היום?
החי ETHYהמחיר ב USD הוא 0.00536348 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ETHY ל USD?
המחיר הנוכחי של ETHY ל USD הוא $ 0.00536348. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Ethy AI?
שווי השוק של ETHY הוא $ 4.90M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ETHY?
ההיצע במחזור של ETHY הוא 910.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ETHY?
‏‏ETHY השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00940968 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ETHY?
ETHY ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של ETHY?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ETHY הוא -- USD.
האם ETHY יעלה השנה?
ETHY ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ETHY תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Ethy AI (ETHY) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

