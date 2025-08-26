Ethy AI (ETHY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.0040081 $ 0.0040081 $ 0.0040081 24 שעות נמוך $ 0.00580425 $ 0.00580425 $ 0.00580425 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.0040081$ 0.0040081 $ 0.0040081 גבוה 24 שעות $ 0.00580425$ 0.00580425 $ 0.00580425 שיא כל הזמנים $ 0.00940968$ 0.00940968 $ 0.00940968 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +5.69% שינוי מחיר (1D) +9.73% שינוי מחיר (7D) -21.36% שינוי מחיר (7D) -21.36%

Ethy AI (ETHY) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00536348. במהלך 24 השעות האחרונות, ETHY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0040081 לבין שיא של $ 0.00580425, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ETHYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00940968, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ETHY השתנה ב +5.69% במהלך השעה האחרונה, +9.73% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-21.36% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Ethy AI (ETHY) מידע שוק

שווי שוק $ 4.90M$ 4.90M $ 4.90M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 5.39M$ 5.39M $ 5.39M אספקת מחזור 910.00M 910.00M 910.00M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Ethy AI הוא $ 4.90M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ETHY הוא 910.00M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.39M.