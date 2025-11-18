MUTE SWAP by Virtuals מחיר היום

מחיר MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) בזמן אמת היום הוא $ 0.01451526, עם שינוי של 14.46% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MUTE ל USD הוא $ 0.01451526 לכל MUTE.

MUTE SWAP by Virtuals כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 5,870,346, עם היצע במחזור של 400.00M MUTE. ב‑24 השעות האחרונות, MUTE סחר בין $ 0.01354859 (נמוך) ל $ 0.01756712 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.02398524, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00097733.

ביצועים לטווח קצר, MUTE נע ב -0.91% בשעה האחרונה ו -22.95% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) מידע שוק

שווי שוק $ 5.87M$ 5.87M $ 5.87M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 14.68M$ 14.68M $ 14.68M אספקת מחזור 400.00M 400.00M 400.00M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של MUTE SWAP by Virtuals הוא $ 5.87M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MUTE הוא 400.00M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 14.68M.