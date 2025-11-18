Yunai by Virtuals מחיר היום

מחיר Yunai by Virtuals (YUNAI) בזמן אמת היום הוא $ 0.00255362, עם שינוי של 1.93% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ YUNAI ל USD הוא $ 0.00255362 לכל YUNAI.

Yunai by Virtuals כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 2,554,672, עם היצע במחזור של 1.00B YUNAI. ב‑24 השעות האחרונות, YUNAI סחר בין $ 0.00242602 (נמוך) ל $ 0.00266055 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00559535, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00164325.

ביצועים לטווח קצר, YUNAI נע ב +1.69% בשעה האחרונה ו -8.69% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Yunai by Virtuals (YUNAI) מידע שוק

שווי שוק $ 2.55M$ 2.55M $ 2.55M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.55M$ 2.55M $ 2.55M אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Yunai by Virtuals הוא $ 2.55M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של YUNAI הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.55M.